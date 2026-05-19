برشلونة يجدد عقد فليك حتى 2028

تجديد عقد مدربه الألماني هانسي ، الذي قاده لتحقيق بطولة ، حتى عام 2028.وذكر النادي الكتالوني في بيان على موقعه الرسمي، أن فليك وافق على تمديد عقده بالنادي حتى 30 يونيو 2028 مع خيار إضافة موسم آخر.وتولى المدرب قيادة الفريق في صيف 2024 خلفا لتشافي ، وحصد لقب "الليغا" لمرتين متتاليتين، وكأس الملك الإسباني مرة واحدة، وكأس السوبر مرتين.