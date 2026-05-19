"بيروت ماراتون" أنجزت التحضيرات اللوجستية لسباق "وان غلوبال ران"

أنجزت جمعية " ماراتون" التحضيرات اللوجستية لتنظيم سباق "وان غلوبال ران " بالتعاون مع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى والمقرّر بتاريخ السبت 23 أيار 2026 في منطقة واجهة بيروت البحرية - بيال.وللغاية عقد إجتماع بحضور رئيسة الهيئة الإدارية مي ونائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم والأعضاء أمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين وأمين الصندوق غسان ودينا حركة، وبحضور المدير التنفيذي سامر مكارم ومدير السباقات إعرابي نائل وعضو الهيئة العامة مدير العلاقات والبروتوكول بشير السقّا، وأعضاء فريق العمل.وقدّمت مديرة العمليات فرنسواز نعمة عرضا تفصيليا أوضحت في خلاله بأن باب الإشتراك قد أقفل قبل المدة المحددة للتسجيل وهي بتاريخ 20 أيار الجاري بسبب الإقبال على المشاركة ونفاذ بطاقات أرقام السباق و التي حدّد سقفها بألف وخمسماية مشترك ومشتركة من مختلف الأعمار، مشيرة إلى أن عملية إستلام أرقام السباق ستجري خلال الفترة من 20 ولغاية 22 أيار الجاري في مكاتب الجمعية بالكائنة في مجمع الشركات الناشئة بمنطقة بيروت الرقمية BDD بشارع بشارة الخوري – مقابل (مديرية الواردات) بناية رقم 1294 ( الطابق 6 ) يومياً من الساعة 00 : 9 صباحاً ولغاية 00 : 5 بعد الظهر .وفي الإطار اللوجستي كشفت نعمة أن لا إقفال للطرقات، سيما وأن السباق غير تنافسي، وهو حدث دولي يقام سنوياً في 60 بلدا حول العالم في تاريخ موحّد هو يوم 23 أيار، ويصل إجمالي المشاركين إلى 260 ألف عداء وعداءة.وستكون نقطة إنطلاق السباق من أمام البيال "سي سايد أرينا"، وعلى طول الواجهة البحرية حتى نادي النهضة بالمنارة، صم العودة إلى نقطة الإنطلاق._ السباقات ومواعيد الإنطلاق :الساعة 30 : 6 صباحاً سباق نصف الماراثون 1 ، 21 كيلومترا.الساعة 00 : 7 سباق 10 كيلومتراتالساعة 30 : 7 سباق 5 كيلومتراتالساعة 15 : 8 سباق 1 كيلومترالساعة 30 : 10 حفل توزيع الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى ( رجال وسيدات )وأشارت نعمة إلى أنه تم وضع خطة طبية لتوفير أعلى معايير السلامة للعدائين والعداءات. وستكون هناك غرفة للعمليات بإشراف المدير التنفيذي للجمعية سامر مكارم وتضم مندوبين من وقوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والمركز الطبي للجامعة – الأميركية LAU وأعضاء من فريق عمل الجمعية، لمتابعة وقائع السباق على طول المسارات وسيكون الخط الساخن على الرقم : 151898 – 70 .وإختتم الإجتماع بكلمة من الخليل عبّرت فيها عن خالص الشكر والتقدير والإمتنان لكل الجهات الشريكة المتعاونة لإنجاح السباق، ولفريق العمل تفانيه وحرصه على تأكيد العمل الميداني الإحترافي، مؤكّدة بأن تنظيم السباق في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها واللبنانيين هي رسالة أمل وسلام لكل العالم.