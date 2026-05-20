لارتكابه ممارسات "غير أخلاقية".. إيقاف مدرب كرة مدى الحياة



Advertisement



وأدين بيتر فلاخوفسكي، المدرب السابق لنادي سلوفاكو، العام الماضي في التشيك بتصوير أكثر من 12 امرأة على مدى أربع سنوات.



وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ومنعه من التدريب في البلاد لمدة خمس سنوات. حظر "يويفا" مدربا تشيكيا النسائية لتصويره اللاعبات سرا في غرف تبديل الملابس والاستحمام.وأدين بيتر فلاخوفسكي، المدرب السابق لنادي سلوفاكو، العام الماضي في التشيك بتصوير أكثر من 12 امرأة على مدى أربع سنوات.وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ومنعه من التدريب في البلاد لمدة خمس سنوات.

وأكدت والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد لكرة القدم أن فلاخوفسكي انتهك القواعد المتعلقة بالسلوكيات المهينة أو غير اللائقة، وأعلنت عن حظر المدرب مدى الحياة الثلاثاء.



كما طلب لكرة القدم من " " فرض حظر دولي على فلاخوفسكي، وطلب من الاتحاد التشيكي لكرة القدم سحب رخصة التدريب الخاصة به.