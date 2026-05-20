عقب الكشف عن قائمة البرتغال لكأس العالم 2026.. كيف علّق كريستيانو رونالدو؟

أبدى النجم قائد النصر السعودي سعادته الكبيرة بعد إعلان ضمه لقائمة منتخب بلاده المشاركة في 2026.

وكشف روبرتو مارتينيز مدرب منتخب اليوم الثلاثاء قائمة الفريق المكونة من 27 لاعبا للمشاركة في البطولة وجاء على رأس اختيارات مارتينيز في المونديال لتكون هذه المرة السادسة التي يظهر خلالها "الدون" في بطولات .

وقال في رسالة مقتضبة نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "بذات الشغف والفخر المعهودين لنمض قدما بكل قوتنا يا برتغال".