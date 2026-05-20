تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

كيليان مبابي يكتشف عدوه القريب في ريال مدريد

Lebanon 24
20-05-2026 | 04:00
A-
A+
كيليان مبابي يكتشف عدوه القريب في ريال مدريد
كيليان مبابي يكتشف عدوه القريب في ريال مدريد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا تزال الأجواء داخل قلعة "سانتياغو برنابيو" صاخبة ومشتعلة حيث تتوالى التسريبات الصادمة التي تكشف عن كواليس مظلمة وبيئة مشحونة داخل غرف تبديل ملابس ريال مدريد.
Advertisement
وكشف تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء عن كواليس جديدة وخطيرة في الصراع الخفي بين مبابي وفينيسيوس داخل النادي الملكي.

ووفقا لما فجره البرنامج الإسباني الشهير "الشيرنغيتو" فإن الأوضاع وصلت إلى طريق مسدود وسط صراع نفوذ حاد يتسبب في انقسام كبير بين مبابي وفينيسيوس.

ويعيش كيليان حالة من الشك والريبة حيث بات مؤمنا بأن هناك جاسوسا داخل غرف الملابس يترصد تحركاته الخاصة كظله ويتعمد تسريب تفاصيل عشائه أو خروجه مع الأصدقاء إلى وسائل الإعلام لغايات مشبوهة.

ويرى النجم الفرنسي أن الهدف من هذه التسريبات الممنهجة هو إظهاره أمام الجماهير والإدارة كلاعب مستهتر وقليل الالتزام مع ريال مدريد.
وكانت حرب التصريحات بين مبابي وأربيلوا إثر مباراة ريال مدريد وأوفييدو نتيجة لتأليب فينيسيوس غرفة ملابس الفريق تجاه مبابي، إذ أن الأخير مقتنع بأن فينيسيوس كان سببا في عديد الأمور لا فقط في علاقتهما وإنما أيضا في عدة أزمات عاشها الريال من بينها رحيل المدرب تشابي ألونسو في يناير.

ويضيف بيدريرول: "يشعر مبابي أن فينيسيوس همش تشابي ألونسو وأن الفريق تراجع مستواه وأن أربيلوا كان مدربا أقل كفاءة من تشابي ألونسو وآخرون يوافقونه الرأي".

ووفقا لـ"إل شيرينغيتو" يشعر مبابي أن تغير نظرة ألفارو أربيلوا وانقلاب موقف مشجعي ريال مدريد له كان نتيجة لما يروجه فينيسيوس.
ولا تتوقف معاناة مبابي عند حربه مع فينيسيوس أو الجواسيس بل تمتد لشعوره بأنه لا يعامل كنجم من قبل أربيلوا وطاقمه والقشة التي قصمت ظهر البعير كانت إبلاغه بالجلوس على دكة البدلاء في مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة وهو قرار صدم اللاعب ولم يستوعبه رغم أنه غاب لاحقا عن اللقاء بداعي الإصابة.
مواضيع ذات صلة
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال مايوركا
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب تصرف مبابي الأخير.. توتر داخل ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف كسر برشلونة ريال مدريد من الداخل وسحق الحلم؟
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 13:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24

النادي الملكي.

وسائل الإعلام

ريال مدريد

برشلونة

التزام

الريال

بيدري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:54 | 2026-05-20
Lebanon24
03:53 | 2026-05-20
Lebanon24
02:10 | 2026-05-20
Lebanon24
02:00 | 2026-05-20
Lebanon24
00:36 | 2026-05-20
Lebanon24
23:00 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24