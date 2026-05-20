كيليان مبابي يكتشف عدوه القريب في ريال مدريد

لا تزال الأجواء داخل قلعة "سانتياغو برنابيو" صاخبة ومشتعلة حيث تتوالى التسريبات الصادمة التي تكشف عن كواليس مظلمة وبيئة مشحونة داخل غرف تبديل ملابس .

Advertisement

وكشف تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء عن كواليس جديدة وخطيرة في الصراع الخفي بين مبابي وفينيسيوس داخل



ووفقا لما فجره البرنامج الإسباني الشهير "الشيرنغيتو" فإن الأوضاع وصلت إلى طريق مسدود وسط صراع نفوذ حاد يتسبب في انقسام كبير بين مبابي وفينيسيوس.



ويعيش كيليان حالة من الشك والريبة حيث بات مؤمنا بأن هناك جاسوسا داخل غرف الملابس يترصد تحركاته الخاصة كظله ويتعمد تسريب تفاصيل عشائه أو خروجه مع الأصدقاء إلى لغايات مشبوهة.



ويرى النجم الفرنسي أن الهدف من هذه التسريبات الممنهجة هو إظهاره أمام الجماهير والإدارة كلاعب مستهتر وقليل الالتزام مع .





ويضيف بيدريرول: "يشعر مبابي أن فينيسيوس همش تشابي ألونسو وأن الفريق تراجع مستواه وأن أربيلوا كان مدربا أقل كفاءة من تشابي ألونسو وآخرون يوافقونه الرأي".



ووفقا لـ"إل شيرينغيتو" يشعر مبابي أن تغير نظرة ألفارو أربيلوا وانقلاب موقف مشجعي ريال مدريد له كان نتيجة لما يروجه فينيسيوس. وكانت حرب التصريحات بين مبابي وأربيلوا إثر مباراة ريال مدريد وأوفييدو نتيجة لتأليب فينيسيوس غرفة ملابس الفريق تجاه مبابي، إذ أن الأخير مقتنع بأن فينيسيوس كان سببا في عديد الأمور لا فقط في علاقتهما وإنما أيضا في عدة أزمات عاشها من بينها رحيل المدرب ألونسو في يناير.ويضيف بيدريرول: "يشعر مبابي أن فينيسيوس همش تشابي ألونسو وأن الفريق تراجع مستواه وأن أربيلوا كان مدربا أقل كفاءة من تشابي ألونسو وآخرون يوافقونه الرأي".ووفقا لـ"إل شيرينغيتو" يشعر مبابي أن تغير نظرة ألفارو أربيلوا وانقلاب موقف مشجعي ريال مدريد له كان نتيجة لما يروجه فينيسيوس.

ولا تتوقف معاناة مبابي عند حربه مع فينيسيوس أو الجواسيس بل تمتد لشعوره بأنه لا يعامل كنجم من قبل أربيلوا وطاقمه والقشة التي قصمت ظهر البعير كانت إبلاغه بالجلوس على دكة البدلاء في مباراة "الكلاسيكو" ضد وهو قرار صدم اللاعب ولم يستوعبه رغم أنه غاب لاحقا عن اللقاء بداعي الإصابة.