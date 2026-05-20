|
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
رياضة
كيليان مبابي يكتشف عدوه القريب في ريال مدريد
Lebanon 24
20-05-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال الأجواء داخل قلعة "سانتياغو برنابيو" صاخبة ومشتعلة حيث تتوالى التسريبات الصادمة التي تكشف عن كواليس مظلمة وبيئة مشحونة داخل غرف تبديل ملابس
ريال مدريد
.
وكشف تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء عن كواليس جديدة وخطيرة في الصراع الخفي بين مبابي وفينيسيوس داخل
النادي الملكي.
ووفقا لما فجره البرنامج الإسباني الشهير "الشيرنغيتو" فإن الأوضاع وصلت إلى طريق مسدود وسط صراع نفوذ حاد يتسبب في انقسام كبير بين مبابي وفينيسيوس.
ويعيش كيليان حالة من الشك والريبة حيث بات مؤمنا بأن هناك جاسوسا داخل غرف الملابس يترصد تحركاته الخاصة كظله ويتعمد تسريب تفاصيل عشائه أو خروجه مع الأصدقاء إلى
وسائل الإعلام
لغايات مشبوهة.
ويرى النجم الفرنسي أن الهدف من هذه التسريبات الممنهجة هو إظهاره أمام الجماهير والإدارة كلاعب مستهتر وقليل الالتزام مع
ريال
مدريد
.
وكانت حرب التصريحات بين مبابي وأربيلوا إثر مباراة ريال مدريد وأوفييدو نتيجة لتأليب فينيسيوس غرفة ملابس الفريق تجاه مبابي، إذ أن الأخير مقتنع بأن فينيسيوس كان سببا في عديد الأمور لا فقط في علاقتهما وإنما أيضا في عدة أزمات عاشها
الريال
من بينها رحيل المدرب
تشابي
ألونسو في يناير.
ويضيف بيدريرول: "يشعر مبابي أن فينيسيوس همش تشابي ألونسو وأن الفريق تراجع مستواه وأن أربيلوا كان مدربا أقل كفاءة من تشابي ألونسو وآخرون يوافقونه الرأي".
ووفقا لـ"إل شيرينغيتو" يشعر مبابي أن تغير نظرة ألفارو أربيلوا وانقلاب موقف مشجعي ريال مدريد له كان نتيجة لما يروجه فينيسيوس.
ولا تتوقف معاناة مبابي عند حربه مع فينيسيوس أو الجواسيس بل تمتد لشعوره بأنه لا يعامل كنجم من قبل أربيلوا وطاقمه والقشة التي قصمت ظهر البعير كانت إبلاغه بالجلوس على دكة البدلاء في مباراة "الكلاسيكو" ضد
برشلونة
وهو قرار صدم اللاعب ولم يستوعبه رغم أنه غاب لاحقا عن اللقاء بداعي الإصابة.
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال مايوركا
بسبب تصرف مبابي الأخير.. توتر داخل ريال مدريد
بيتي يهاجم مبابي: نشر "الأنانية" في ريال مدريد
كيف كسر برشلونة ريال مدريد من الداخل وسحق الحلم؟
استشهد في غارة إسرائيليّة... علي حيدر يستذكر شقيقه: "الله يرحمك يا خيي"
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
