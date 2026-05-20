ماذا قال غوارديولا بشأن مستقبله مع السيتي؟

وضمن أرسنال التتويج باللقب للمرة 14 في تاريخه والأولى منذ عام 2004 مستفيدا من تعثر سيتي بالتعادل 1-1 مع مضيفه بورنموث، مساء الثلاثاء. هنأ جوسيب غوارديولا مدرب ميكيل أرتيتا على تتويج بلقب الدوري الإنجليزي قبل جولة من انتهاء منافسات الموسم الجاري.

وتحدث غوارديولا عن مواجهة بورنموث، قائلا عبر سبورتس: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وافتقدنا بعض الطاقة، وهذا طبيعي، لأن المنافس كان لديه مهلة 12 يوما للاستعداد لهذه المباراة".



وأوضح المدرب الإسباني: "أما نحن، كان لدينا 3 أيام فقط بعد رحلة سفر، ولكننا كافحنا، وبدأنا الشوط الثاني بقوة، وأهدر نيكو أورايلي فرصة، وإرلينغ هالاند كان متسللا، ولكن كان يجب على تقنية حكم الفيديو مراجعة هذا القرار، وبعدها لم نقدم ما يكفي للخروج بنتيجة إيجابية، وسجلنا هدفا بعد فوات الأوان".



وواصل: "لقد بذل اللاعبون قصارى جهدهم طوال الموسم، وقاتلوا في ظل ظروف صعبة حتى النهاية، وكنا قريبين في سباق المنافسة".