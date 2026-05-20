تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
ابنة مارادونا تفضح "طبيبه المتهم" هذا ما كشفته
Lebanon 24
20-05-2026
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت إحدى بنات
دييغو مارادونا
، الثلاثاء، خلال محاكمة وفاة والدها، طبيبا بممارسة ضغوط في عام 2020 من أجل اعتماد الاستشفاء المنزلي لأيقونة
كرة القدم
الأرجنتينية، مع ضمان رعاية "على مدار 24 ساعة" خلال فترة التعافي التي انتهت بوفاته.
Advertisement
وقالت يانا
مارادونا
(30 عاما)، إنها شاركت في اجتماع عائلي مطلع نوفمبر 2020 مع أطباء، جرى خلاله اتخاذ قرار النقاهة المنزلية لمارادونا عقب خضوعه لجراحة أعصاب بسبب ورم دموي في الرأس.
وأوضحت أن مدير العيادة كان يرى أن "الأفضل هو المتابعة في عيادة لإعادة التأهيل".
لكن بحسب يانا، فإن المتهم ليوبولدو لوكي، الطبيب الأقرب إلى مارادونا في السنوات الأخيرة من حياته، "بدأ يشرح لنا أن هذا الخيار جنوني لأن والدي لن يقبل به، ولأن العيادة ستحاول الدعاية لنفسها".
وأضافت أنه قال، وفق روايتها، إن "الخيار الأفضل هو الاستشفاء المنزلي، لأننا سنتمكن من الذهاب إليه متى شئنا. سنكون مسيطرين على الأطباء، وسيحظى برعاية على مدار 24 ساعة، كما لو كان في عيادة، ولكن بطريقة أكثر راحة لوالدي".
وتوفي مارادونا عن (60 عاما) في 25 نوفمبر 2020، إثر أزمة قلبية تنفسية مقترنة بوذمة رئوية، وحيدا على سريره
في المنزل
المستأجر لنقاهته في تيغري شمالي بوينوس آيرس.
مواضيع ذات صلة
ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!
Lebanon 24
ابنة مارادونا تخرج عن صمتها: الأطباء تلاعبوا بنا وتركوه يموت!
20/05/2026 13:53:12
20/05/2026 13:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بيصرف عليي".. ابنة فنان شهير تفضح والدها وتوجه له انتقادات مباشرة (فيديو)
Lebanon 24
"ما بيصرف عليي".. ابنة فنان شهير تفضح والدها وتوجه له انتقادات مباشرة (فيديو)
20/05/2026 13:53:12
20/05/2026 13:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هذا ما تُريده إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest" يكشف: هذا ما تُريده إسرائيل في لبنان
20/05/2026 13:53:12
20/05/2026 13:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بروكسل تكشف عن "خسائر فادحة" بسبب حرب إيران.. هذا ما كشفته الارقام
Lebanon 24
بروكسل تكشف عن "خسائر فادحة" بسبب حرب إيران.. هذا ما كشفته الارقام
20/05/2026 13:53:12
20/05/2026 13:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دييغو مارادونا
ليوبولدو لوك
في المنزل
الأرجنتين
كرة القدم
أرجنتيني
تينيت
تابع
قد يعجبك أيضاً
استشهد في غارة إسرائيليّة... علي حيدر يستذكر شقيقه: "الله يرحمك يا خيي"
Lebanon 24
استشهد في غارة إسرائيليّة... علي حيدر يستذكر شقيقه: "الله يرحمك يا خيي"
05:54 | 2026-05-20
20/05/2026 05:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كيليان مبابي يكتشف عدوه القريب في ريال مدريد
Lebanon 24
كيليان مبابي يكتشف عدوه القريب في ريال مدريد
04:00 | 2026-05-20
20/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال غوارديولا بشأن مستقبله مع السيتي؟
Lebanon 24
ماذا قال غوارديولا بشأن مستقبله مع السيتي؟
02:10 | 2026-05-20
20/05/2026 02:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عقب الكشف عن قائمة البرتغال لكأس العالم 2026.. كيف علّق كريستيانو رونالدو؟
Lebanon 24
عقب الكشف عن قائمة البرتغال لكأس العالم 2026.. كيف علّق كريستيانو رونالدو؟
02:00 | 2026-05-20
20/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لارتكابه ممارسات "غير أخلاقية".. إيقاف مدرب كرة مدى الحياة
Lebanon 24
لارتكابه ممارسات "غير أخلاقية".. إيقاف مدرب كرة مدى الحياة
00:36 | 2026-05-20
20/05/2026 12:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
Lebanon 24
بالصور.. احتجاجات وغضب في سوريا بسبب والد الشرع
15:05 | 2026-05-19
19/05/2026 03:05:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
07:20 | 2026-05-19
19/05/2026 07:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
Lebanon 24
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
07:55 | 2026-05-19
19/05/2026 07:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعيد إحياء ذكرى 17 أيار بطريقة مختلفة
Lebanon 24
"حزب الله" يعيد إحياء ذكرى 17 أيار بطريقة مختلفة
09:01 | 2026-05-19
19/05/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب لن تتوقف بسهولة؟
Lebanon 24
الحرب لن تتوقف بسهولة؟
10:00 | 2026-05-19
19/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:54 | 2026-05-20
استشهد في غارة إسرائيليّة... علي حيدر يستذكر شقيقه: "الله يرحمك يا خيي"
04:00 | 2026-05-20
كيليان مبابي يكتشف عدوه القريب في ريال مدريد
02:10 | 2026-05-20
ماذا قال غوارديولا بشأن مستقبله مع السيتي؟
02:00 | 2026-05-20
عقب الكشف عن قائمة البرتغال لكأس العالم 2026.. كيف علّق كريستيانو رونالدو؟
00:36 | 2026-05-20
لارتكابه ممارسات "غير أخلاقية".. إيقاف مدرب كرة مدى الحياة
23:00 | 2026-05-19
فيرمين لوبيز خارج المونديال؟
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
20/05/2026 13:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
20/05/2026 13:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
20/05/2026 13:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24