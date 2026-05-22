النصر يتوج بطلاً للدوري السعودي برباعية في شباك ضمك

Advertisement

أسدل الدوري السعودي للمحترفين الستار على موسمه بتتوّيج نادي النصر بطلاً للمسابقة، عقب فوزه العريض في الجولة الأخيرة على ضمك بنتيجة (4-1)، ليحافظ على الصدارة الممتدة طوال 29 جولة من أصل 34، ويصالح جماهيره بعد خسارته نهائي أبطال 2 أمام غامبا أوساكا الياباني.وتكمن عوامل حسم "العالمي" للقب في ركائز أساسية، أبرزها التدعيم النوعي عبر صفقات الصيف التي صنعت الفارق الفني؛ إذ ساهم جواو فيليكس بـ32 هدفاً، بينما ساهم الفرنسي كينغسلي كومان بـ20 هدفاً، في حين منح الإسباني إينييغو مارتينيز الاستقرار للخط الخلفي ليقود النصر لإنهاء الموسم بثالث أقوى دفاع.كما لعبت حنكة البرتغالي جورجي جيسوس دوراً محورياً بأرقام قياسية، محققاً 40 انتصاراً من أصل 48 مباراة في مختلف المسابقات بنسبة نجاح بلغت 84%. وتكامل هذا الاستقرار التدريبي مع ثبات مستوى المجموعة والقيادة العالية للنجم الذي عزز الروح الجماعية، ليتوج النصر مسيرته ببداية قوية ونهاية مثالية حافظت على ريتمه التصاعدي في الأمتار الأخيرة من سباق اللقب.