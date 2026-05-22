|
رياضة
المغرب بدأ محطته التحضيرية الأخيرة للمونديال بـ 28 لاعباً و3 مواجهات ودية
Lebanon 24
22-05-2026
|
09:55
أعلن
المدير الفني
للمنتخب
المغربي
لكرة القدم
، محمد وهبي، عن قائمة موسعة من 28 لاعباً لدخول معسكر مغلق، يمثل المحطة التحضيرية الأخيرة لنهائيات
كأس العالم
2026 في أمريكا الشمالية.
وتصدر الاختيارات نجم ليل الفرنسي الشاب أيوب بوعدي في أول استدعاء رسمي له بعد تغيير جنسيته الرياضية، في حين شهدت القائمة إبعاداً مؤقتاً لنجوم الصف الأول (بونو، حكيمي، مزراوي، وأوناحي) بهدف الإراحة واختبار البدلاء، مقابل حضور عناصر الخبرة كبوفال والكعبي.
وينطلق المعسكر بمركب محمد السادس بالمعمورة لإعلان التشكيلة المونديالية النهائية الثلاثاء المقبل، تليها ثلاث مواجهات ودية ضد بوروندي ومدغشقر والنرويج، استعداداً للمونديال الذي ينطلق في 11 حزيران، حيث يلعب
المغرب
في مجموعة قوية تضم
البرازيل
وإسكتلندا وهايتي.
العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟
