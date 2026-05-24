قبل مباراة مصر وروسيا.. قرار جديد يفرح جماهير الكرة المصرية

قررت شركة العاصمة الإدارية في مصر الرسمي لمباراة منتخب مصر وروسيا طرح تذاكر المباراة مجانا بالكامل ودعوة الجماهير لحضور اللقاء الودي المرتقب في خطوة هدفها إسعاد الجماهير.

وتقام المباراة الودية الدولية بين منتخب مصر ومنتخب يوم الخميس 28 أيار، الساعة 9 مساء بتوقيت .وتعد هذه المباراة آخر اختبار للمنتخب المصري قبل السفر إلى أميركا لمواجهة وديا، ضمن التحضيرات النهائية لكأس العالم 2026.ووافقت الشركة على نقل المباراة إلى استاد القاهرة الدولي يوم 28 أيار، بدلا من ستاد العاصمة الإدارية وذلك للاستفادة من الأجواء الجماهيرية المميزة التي يوفرها الاستاد التاريخي.وأوضحت الشركة أنه سيتم حجز واستلام التذاكر المجانية من خلال شركة "تذكرتي"، احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيسها.يأتي هذا القرار في إطار دعم المنتخب المصري قبل مشاركته في 2026، وإتاحة الفرصة للجماهير لمشاركة اللاعبين فرحة المبارك في أجواء حماسية تليق بتاريخ .وأعرب المسؤولون عن سعادتهم بتوفير فرصة حضور أكبر عدد ممكن من المشجعين لتشجيع "الفراعنة" في هذه المباراة الودية المهمة. (روسيا اليوم)