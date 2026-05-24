قبل مباراة مصر وروسيا.. قرار جديد يفرح جماهير الكرة المصرية

24-05-2026 | 10:43
قبل مباراة مصر وروسيا.. قرار جديد يفرح جماهير الكرة المصرية
قررت شركة العاصمة الإدارية في مصر الراعي الرسمي لمباراة منتخب مصر وروسيا طرح تذاكر المباراة مجانا بالكامل ودعوة الجماهير لحضور اللقاء الودي المرتقب في خطوة هدفها إسعاد الجماهير.
وتقام المباراة الودية الدولية بين منتخب مصر ومنتخب روسيا يوم الخميس 28 أيار، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المباراة آخر اختبار للمنتخب المصري قبل السفر إلى أميركا لمواجهة البرازيل وديا، ضمن التحضيرات النهائية لكأس العالم 2026.

ووافقت الشركة على نقل المباراة إلى استاد القاهرة الدولي يوم 28 أيار، بدلا من ستاد العاصمة الإدارية وذلك للاستفادة من الأجواء الجماهيرية المميزة التي يوفرها الاستاد التاريخي.

وأوضحت الشركة أنه سيتم حجز واستلام التذاكر المجانية من خلال شركة "تذكرتي"، احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيسها.

يأتي هذا القرار في إطار دعم المنتخب المصري قبل مشاركته في كأس العالم 2026، وإتاحة الفرصة للجماهير لمشاركة اللاعبين فرحة عيد الأضحى المبارك في أجواء حماسية تليق بتاريخ الكرة المصرية.

وأعرب المسؤولون عن سعادتهم بتوفير فرصة حضور أكبر عدد ممكن من المشجعين لتشجيع "الفراعنة" في هذه المباراة الودية المهمة. (روسيا اليوم) 
