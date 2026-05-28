تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إصابة نيمار تربك البرازيل.. مشاركته في المونديال مهددة

Lebanon 24
28-05-2026 | 03:34
A-
A+
إصابة نيمار تربك البرازيل.. مشاركته في المونديال مهددة
إصابة نيمار تربك البرازيل.. مشاركته في المونديال مهددة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تلقت استعدادات منتخب البرازيل لكأس العالم ضربة قوية، بعدما غاب نيمار عن أول حصة تدريبية للمنتخب، الأربعاء، بسبب خضوعه لفحوصات طبية، ما أثار الشكوك حول وجوده في القائمة النهائية.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن نيمار، البالغ 34 عاماً، والذي يتعافى من إصابة في ربلة ساقه اليمنى، لم يشارك في التدريب المغلق، ونُقل إلى عيادة خاصة في تيريسوبوليس لإجراء الفحوصات.

وقال الاتحاد في بيان: "لن يتم الإفصاح عن أي معلومات أخرى حتى ينتهي الطاقم الطبي لمنتخب البرازيل من تقييماته".

وتحوّل غياب نيمار سريعاً إلى الحدث الأبرز في اليوم الثاني من معسكر البرازيل التحضيري لمونديال 2026.

وتخوض البرازيل 3 حصص تدريبية أخرى قبل مواجهة بنما ودياً على ملعب "ماراكانا"، الأحد.

ويفتقد المدرب كارلو أنشيلوتي في هذه المباراة 3 لاعبين، هم غابرييل وماركينيوس وغابرييل مارتينيلي، بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وباريس سان جرمان، السبت.

وكان استدعاء نيمار الأسبوع الماضي قد أثار اهتماماً واسعاً، بعدما غاب عن خطط أنشيلوتي خلال عام كامل من تولي المدرب الإيطالي المسؤولية.

ولم يلعب نيمار، الهداف التاريخي للبرازيل بـ79 هدفاً في 128 مباراة، مع المنتخب منذ عام 2023، وجاءت عودته وسط تساؤلات حول جاهزيته البدنية ومستواه الفني بعد سنوات من الإصابات وفترة غير موفقة مع سانتوس.

وتأتي الإصابة في توقيت حساس، إذ تواجه البرازيل مصر ودياً في كليفلاند بعد مباراة بنما، قبل أن تبدأ مشوارها في كأس العالم أمام المغرب في 13 حزيران في نيوجيرسي، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً اسكتلندا وهايتي.

وكان أنشيلوتي قد أكد في مقابلة مع "رويترز" مطلع أيار أن سمعة نيمار وحدها لن تضمن له مكاناً في التشكيلة، مشدداً على أن مشاركته ستتوقف على لياقته ومستواه، لا على العاطفة.

وتنتظر البرازيل الآن قرار الجهاز الطبي بشأن جاهزية نجمها الأبرز قبل انطلاق البطولة. (سكاي نيوز عربية)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إصابة خطيرة تبعد ابن كلينسمان عن الملاعب وتضع مشاركته في المونديال على المحك
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نيمار يعود إلى المونديال.. دموع وفرحة بعد إعلان قائمة البرازيل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة نيمار لـ"السيليساو" تفجر الاحتفالات في البرازيل
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة نيمار تقلق البرازيل.. هل يغيب عن ودية مصر؟
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 15:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

دوري أبطال أوروبا

كأس العالم

لكرة القدم

سكاي نيوز

كرة القدم

سنوات من

الإيطالي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:03 | 2026-05-28
Lebanon24
07:51 | 2026-05-28
Lebanon24
06:48 | 2026-05-28
Lebanon24
06:47 | 2026-05-28
Lebanon24
06:44 | 2026-05-28
Lebanon24
04:29 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24