رياضة

مشروع هجومي جديد.. تألق حمزة يغيّر حسابات برشلونة

Lebanon 24
28-05-2026 | 04:29
مشروع هجومي جديد.. تألق حمزة يغيّر حسابات برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية ملامح خطة برشلونة للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب فريق تحت 19 عاماً، بعد ظهوره اللافت خلال الموسم الحالي.

وبحسب الصحيفة، احتاج حمزة إلى أشهر قليلة فقط لإثبات موهبته داخل النادي، رغم تأخر انضمامه بسبب مشكلات إدارية، بعدما سجل 6 أهداف في 10 مباريات بين الدوري ودوري أبطال أوروبا للشباب.

هذا التألق دفع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى استدعائه لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضحت "سبورت" أن إدارة برشلونة تتجه لتفعيل بند شراء اللاعب نهائياً مقابل 3 ملايين يورو، بعدما أقنع مسؤولي النادي بقدراته كمهاجم واعد، يتميز بالقوة في منطقة الجزاء، واللعب بظهره للمرمى، والقفزات العالية.

أما خطة برشلونة للموسم المقبل 2026-2027، فتقوم على ضم حمزة إلى الفريق الرديف، ليكون من العناصر الأساسية في مشروع الصعود، إلى جانب أوسكار جيستاو، تحت قيادة جوليانو بيليتي، ما لم تطرأ تطورات غير متوقعة.

لكن الصحيفة شددت على أن هذا المسار ليس نهائياً، إذ أثبت فليك منذ وصوله أنه لا يتردد في منح الفرصة للشباب إذا برزوا في التدريبات.

والسيناريو الأقرب أن يلتحق حمزة بتحضيرات الفريق الأول بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، إذا سمح جدول إجازته، ليتمكن فليك من متابعته عن قرب، قبل أن يستكمل الموسم غالباً مع برشلونة أتلتيك.

وتأتي هذه الخطة في ظل تركيز برشلونة على تدعيم الهجوم بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، ما قد يجعل فرص حمزة مع الفريق الأول محدودة في المرحلة الحالية، ويدفع النادي لمنحه وقت لعب أكبر مع الرديف.

