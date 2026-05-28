أرتيتا بعد لقب آرسنال: تخلّصنا من عبء ثقيل

تحدث ميكيل أرتيتا، مدرب ، عن تتويج فريقه بلقب الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً، وعن الاستعداد لنهائي .

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا" ، قال أرتيتا إن الفريق كان قريباً في مواسم سابقة، لكن شيئاً ما كان ينقصه، مضيفاً: "منذ البداية كان الشعور مختلفاً. كنت مقتنعاً بأننا سنكون قريبين جداً".

وأوضح أن مهمته كانت إقناع اللاعبين بأنهم الأفضل، خصوصاً بعدما مروا بلحظات من الشك، قائلاً إنه منحهم الطاقة وطلب منهم الاستمتاع قدر الإمكان.

وعن غيابه عن احتفال اللاعبين باللقب، قال أرتيتا إنه شعر بأنهم سيكونون أكثر راحة من دونه، فاختار العودة إلى منزله وعدم متابعة المباراة. وأضاف أن ابنه الأكبر أخبره والدموع في عينيه: "أبي، نحن أبطال الدوري الإنكليزي الممتاز".

وتابع: "تعانقنا جميعاً كعائلة. من المذهل أن توحّد هذا العدد الكبير من الناس بهذه المشاعر".

ورأى أرتيتا أن التتويج منح الفريق شعوراً بالفرح والارتياح، قائلاً: "تخلّصنا من عبء ثقيل. حققنا هذا الآن، وعلينا أن نستغله من أجل الفوز بدوري أبطال ".

وعن الانتقادات المتعلقة بالأسلوب الدفاعي، أكد مدرب آرسنال أنه يحترم كل الآراء، لكنه يركّز على إيجاد طرق مختلفة للفوز، مضيفاً: "إذا لم يكن شيء ما كافياً لتحقيق الانتصار، فلن أكون راضياً".