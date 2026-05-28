Najib Mikati
رياضة

أرتيتا بعد لقب آرسنال: تخلّصنا من عبء ثقيل

Lebanon 24
28-05-2026 | 06:44
أرتيتا بعد لقب آرسنال: تخلّصنا من عبء ثقيل
تحدث ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن تتويج فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً، وعن الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال أرتيتا إن الفريق كان قريباً في مواسم سابقة، لكن شيئاً ما كان ينقصه، مضيفاً: "منذ البداية كان الشعور مختلفاً. كنت مقتنعاً بأننا سنكون قريبين جداً".

وأوضح أن مهمته كانت إقناع اللاعبين بأنهم الأفضل، خصوصاً بعدما مروا بلحظات من الشك، قائلاً إنه منحهم الطاقة وطلب منهم الاستمتاع قدر الإمكان.

وعن غيابه عن احتفال اللاعبين باللقب، قال أرتيتا إنه شعر بأنهم سيكونون أكثر راحة من دونه، فاختار العودة إلى منزله وعدم متابعة المباراة. وأضاف أن ابنه الأكبر أخبره والدموع في عينيه: "أبي، نحن أبطال الدوري الإنكليزي الممتاز".

وتابع: "تعانقنا جميعاً كعائلة. من المذهل أن توحّد كرة القدم هذا العدد الكبير من الناس بهذه المشاعر".

ورأى أرتيتا أن التتويج منح الفريق شعوراً بالفرح والارتياح، قائلاً: "تخلّصنا من عبء ثقيل. حققنا هذا الآن، وعلينا أن نستغله من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وعن الانتقادات المتعلقة بالأسلوب الدفاعي، أكد مدرب آرسنال أنه يحترم كل الآراء، لكنه يركّز على إيجاد طرق مختلفة للفوز، مضيفاً: "إذا لم يكن شيء ما كافياً لتحقيق الانتصار، فلن أكون راضياً".

