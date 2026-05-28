رياضة
إنزو فرنانديز على رادار ريال مدريد.. وشرطان يعقّدان الصفقة
Lebanon 24
28-05-2026
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن
ريال مدريد
تواصل مع تشلسي من أجل بحث إمكانية التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز، ضمن خطة النادي لتدعيم وسط الملعب.
وبحسب الصحيفة، يرى
ريال
مدريد
أن إنزو يمثل خياراً مهماً لمعالجة النقص في خط الوسط، بفضل قدرته على إدارة اللعب وتطوير الهجمات.
وأوضحت "سبورت" أن تشلسي يطلب 140 مليون
يورو
للتخلي عن اللاعب، ما يجعل الصفقة صعبة من الناحية المالية.
وأضافت أن فلورنتينو بيريز، رغم انشغاله بفترة الانتخابات الرئاسية، لم يتوقف عن التخطيط الرياضي، إذ يعمل النادي على تعزيز صفوفه بعد حسم ملف المدرب الجديد جوزيه مورينيو وتجديد عقد أنطونيو روديغر، مع وضع رودري وإنزو فرنانديز ضمن الأسماء المطروحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إنزو يرغب في مغادرة تشلسي بعد فشل الفريق في التأهل لأي مسابقة أوروبية، فيما يتواصل ريال مدريد مع وكيله خافيير باستوري.
لكن "سبورت" شددت على أن إتمام الصفقة لن يكون سهلاً، بسبب القيمة الكبيرة التي يطلبها تشلسي، إضافة إلى قناعة النادي الإنكليزي بأن مدربه الجديد
تشابي
ألونسو قادر على إقناع اللاعب بالبقاء ضمن مشروعه.
