إنزو فرنانديز على رادار ريال مدريد.. وشرطان يعقّدان الصفقة

وبحسب الصحيفة، يرى أن إنزو يمثل خياراً مهماً لمعالجة النقص في خط الوسط، بفضل قدرته على إدارة اللعب وتطوير الهجمات.وأوضحت "سبورت" أن تشلسي يطلب 140 مليون للتخلي عن اللاعب، ما يجعل الصفقة صعبة من الناحية المالية.وأضافت أن فلورنتينو بيريز، رغم انشغاله بفترة الانتخابات الرئاسية، لم يتوقف عن التخطيط الرياضي، إذ يعمل النادي على تعزيز صفوفه بعد حسم ملف المدرب الجديد جوزيه مورينيو وتجديد عقد أنطونيو روديغر، مع وضع رودري وإنزو فرنانديز ضمن الأسماء المطروحة.وأشارت الصحيفة إلى أن إنزو يرغب في مغادرة تشلسي بعد فشل الفريق في التأهل لأي مسابقة أوروبية، فيما يتواصل ريال مدريد مع وكيله خافيير باستوري.لكن "سبورت" شددت على أن إتمام الصفقة لن يكون سهلاً، بسبب القيمة الكبيرة التي يطلبها تشلسي، إضافة إلى قناعة النادي الإنكليزي بأن مدربه الجديد ألونسو قادر على إقناع اللاعب بالبقاء ضمن مشروعه.