الخليج يحسم ملف المدرب.. غوميز يقود الفريق لموسمين

السعودي تعاقده رسمياً مع المدرب جوزيه غوميز، لتولي قيادة الفريق الأول ابتداءً من الموسم الجديد.

وكشف النادي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن عقد غوميز يمتد لموسمين، في خطوة تأتي بعد تجربته الأخيرة في الدوري السعودي مع .

وكان المدرب البرتغالي قد نجح في قيادة الفتح للبقاء في الدوري السعودي خلال الموسم قبل الماضي، قبل أن ينهي الفريق الموسم الأخير في المركز برصيد 37 نقطة.

وسبق أن ترددت أنباء عن وجود اهتمام من الأهلي بالتعاقد مع جوميز، قبل أن يعلن الخليج حسم الاتفاق معه رسمياً.

وكان الخليج قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما جمع 37 نقطة.

ومن المنتظر أن يبدأ غوميز خلال الفترة المقبلة التحضير للموسم الجديد، بالتنسيق مع والجهازين الإداري والفني.