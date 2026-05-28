الخليج يحسم ملف المدرب.. غوميز يقود الفريق لموسمين

أعلن نادي الخليج السعودي تعاقده رسمياً مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الموسم الجديد.
وكشف النادي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن عقد غوميز يمتد لموسمين، في خطوة تأتي بعد تجربته الأخيرة في الدوري السعودي مع الفتح.
وكان المدرب البرتغالي قد نجح في قيادة الفتح للبقاء في الدوري السعودي خلال الموسم قبل الماضي، قبل أن ينهي الفريق الموسم الأخير في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.
وسبق أن ترددت أنباء عن وجود اهتمام من الأهلي بالتعاقد مع جوميز، قبل أن يعلن الخليج حسم الاتفاق معه رسمياً.
وكان الخليج قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما جمع 37 نقطة.
ومن المنتظر أن يبدأ غوميز خلال الفترة المقبلة التحضير للموسم الجديد، بالتنسيق مع إدارة النادي والجهازين الإداري والفني.