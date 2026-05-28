|
رياضة

قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة قوية

Lebanon 24
28-05-2026 | 16:30
قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة قوية
عاد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل، في دفعة معنوية قوية لباريس سان جيرمان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال.
وعاود ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025، التدريبات بعد تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة في الدوري الفرنسي أمام باريس إف سي في 17 أيار.
 
أما حكيمي فقد تعرض لإصابة في فخذه الأيمن خلال الفوز المثير على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، لكن الثنائي بات جاهزا من جديد، وفق ما أعلنه النادي الباريسي اليوم الخميس.

ويواجه باريس سان جيرمان، حامل اللقب، نظيره أرسنال بعد غد السبت في بودابست في نهائي دوري الأبطال قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. (روسيا اليوم) 
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يواجه آرسنال في بودابست
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
قبل مواجهة ليفربول.. سان جيرمان يتلقى دفعة جديدة
باريس سان جيرمان يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على بايرن ميونيخ بمجموعة الأهداف 6-5
