قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة قوية

عاد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل، في دفعة معنوية قوية لباريس قبل نهائي أمام أرسنال.

وعاود ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025، التدريبات بعد تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة في الدوري الفرنسي أمام إف سي في 17 أيار.

أما حكيمي فقد تعرض لإصابة في فخذه الأيمن خلال الفوز المثير على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 5-4 في ذهاب نصف نهائي ، لكن بات جاهزا من جديد، وفق ما أعلنه النادي الباريسي اليوم الخميس.



ويواجه ، حامل اللقب، نظيره أرسنال بعد غد السبت في بودابست في نهائي الأبطال قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات 2026 في والمكسيك وكندا. (روسيا اليوم)