ضربة قوية للبرازيل.. تفاصيل إصابة نيمار قبل المونديال

وكان نيمار قد وصل إلى معسكر "السيليساو" في غرانخا كوماري بطائرته الخاصة، وسط استقبال جماهيري كبير، قبل أن يتعرض لانتكاسة مفاجئة على مستوى الإصابة. تلقى منتخب ضربة قوية قبل انطلاق 2026، بعدما غاب ، لاعب ، عن أول حصة تدريبية عقب وصوله إلى معسكر المنتخب استعدادًا للمونديال.

ولم يشارك في التدريبات الجماعية، بعدما تم تحويله إلى عيادة خاصة في مدينة تيريسوبوليس لإجراء فحوصات طبية وأشعة على ربلة ساقه اليمنى.



وكشف لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب، حيث قال: "وصل نيمار إلى أمس، وخضع لكل الفحوصات الطبية، والتي اختُتمت بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي".

وأضاف: "الأشعة كشفت عن تعرضه لإصابة من الدرجة الثانية في ساقه، ومن المتوقع أن يُسمح له بالعودة إلى الملاعب خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".



وتابع طبيب المنتخب البرازيلي: "نيمار سيغيب عن المباريات الودية وكذلك أول مباراة في كأس العالم 2026". (إرم نيوز)