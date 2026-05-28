تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
ضربة قوية للبرازيل.. تفاصيل إصابة نيمار قبل المونديال
Lebanon 24
28-05-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى منتخب
البرازيل
ضربة قوية قبل انطلاق
كأس العالم
2026، بعدما غاب
نيمار
، لاعب
سانتوس
، عن أول حصة تدريبية عقب وصوله إلى معسكر المنتخب استعدادًا للمونديال.
Advertisement
وكان نيمار قد وصل إلى معسكر "السيليساو" في غرانخا كوماري بطائرته الخاصة، وسط استقبال جماهيري كبير، قبل أن يتعرض لانتكاسة مفاجئة على مستوى الإصابة.
ولم يشارك
النجم البرازيلي
في التدريبات الجماعية، بعدما تم تحويله إلى عيادة خاصة في مدينة تيريسوبوليس لإجراء فحوصات طبية وأشعة على ربلة ساقه اليمنى.
وكشف
رودريغو
لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب، حيث قال: "وصل نيمار إلى
مركز التدريب
أمس، وخضع لكل الفحوصات الطبية، والتي اختُتمت بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي".
وأضاف: "الأشعة كشفت عن تعرضه لإصابة من الدرجة الثانية في ساقه، ومن المتوقع أن يُسمح له بالعودة إلى الملاعب خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وتابع طبيب المنتخب البرازيلي: "نيمار سيغيب عن المباريات الودية وكذلك أول مباراة في كأس العالم 2026". (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
إصابة نيمار تربك البرازيل.. مشاركته في المونديال مهددة
Lebanon 24
إصابة نيمار تربك البرازيل.. مشاركته في المونديال مهددة
29/05/2026 09:13:26
29/05/2026 09:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر
Lebanon 24
قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر
29/05/2026 09:13:26
29/05/2026 09:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة قوية لإسبانيا.. لامين جمال يغيب عن بداية المونديال
Lebanon 24
ضربة قوية لإسبانيا.. لامين جمال يغيب عن بداية المونديال
29/05/2026 09:13:26
29/05/2026 09:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل كأس العالم.. ضربة قوية لهولندا
Lebanon 24
قبل كأس العالم.. ضربة قوية لهولندا
29/05/2026 09:13:26
29/05/2026 09:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
النجم البرازيلي
مركز التدريب
كأس العالم
رودريغو
سانتوس
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب الحرب.. لماذا غيّر المنتخب الروسي قميصه؟
Lebanon 24
بسبب الحرب.. لماذا غيّر المنتخب الروسي قميصه؟
01:58 | 2026-05-29
29/05/2026 01:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز تاريخي... أول تسلق ناجح لإيفرست
Lebanon 24
إنجاز تاريخي... أول تسلق ناجح لإيفرست
01:22 | 2026-05-29
29/05/2026 01:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يتحرك نحو صفقة صعبة من مانشستر سيتي
Lebanon 24
برشلونة يتحرك نحو صفقة صعبة من مانشستر سيتي
00:50 | 2026-05-29
29/05/2026 12:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة قوية
Lebanon 24
قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة قوية
16:30 | 2026-05-28
28/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مونديال 2026".. السلطات الأميركية تمنع المُسيّرات في أجواء الملاعب
Lebanon 24
"مونديال 2026".. السلطات الأميركية تمنع المُسيّرات في أجواء الملاعب
15:20 | 2026-05-28
28/05/2026 03:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً
Lebanon 24
إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً
05:43 | 2026-05-28
28/05/2026 05:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار رحلات سياحية قريبا من مرفأ جونية.. وهذه هي الوجهات وأسعار التذاكر
Lebanon 24
بعد طول انتظار رحلات سياحية قريبا من مرفأ جونية.. وهذه هي الوجهات وأسعار التذاكر
02:30 | 2026-05-28
28/05/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار... الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية اغتيال في الضاحية وهذه هوية المستهدف (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار... الجيش الإسرائيلي ينفّذ عملية اغتيال في الضاحية وهذه هوية المستهدف (صور وفيديو)
07:01 | 2026-05-28
28/05/2026 07:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
Lebanon 24
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
10:14 | 2026-05-28
28/05/2026 10:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
Lebanon 24
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
13:30 | 2026-05-28
28/05/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:58 | 2026-05-29
بسبب الحرب.. لماذا غيّر المنتخب الروسي قميصه؟
01:22 | 2026-05-29
إنجاز تاريخي... أول تسلق ناجح لإيفرست
00:50 | 2026-05-29
برشلونة يتحرك نحو صفقة صعبة من مانشستر سيتي
16:30 | 2026-05-28
قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة قوية
15:20 | 2026-05-28
"مونديال 2026".. السلطات الأميركية تمنع المُسيّرات في أجواء الملاعب
14:00 | 2026-05-28
نقل حفل الكرة الذهبية 2026 من باريس إلى لندن.. ما السبب؟
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
29/05/2026 09:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
29/05/2026 09:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
29/05/2026 09:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24