تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ضربة قوية للبرازيل.. تفاصيل إصابة نيمار قبل المونديال

Lebanon 24
28-05-2026 | 23:00
A-
A+
ضربة قوية للبرازيل.. تفاصيل إصابة نيمار قبل المونديال
ضربة قوية للبرازيل.. تفاصيل إصابة نيمار قبل المونديال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقى منتخب البرازيل ضربة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما غاب نيمار، لاعب سانتوس، عن أول حصة تدريبية عقب وصوله إلى معسكر المنتخب استعدادًا للمونديال.
Advertisement

وكان نيمار قد وصل إلى معسكر "السيليساو" في غرانخا كوماري بطائرته الخاصة، وسط استقبال جماهيري كبير، قبل أن يتعرض لانتكاسة مفاجئة على مستوى الإصابة.
 
ولم يشارك النجم البرازيلي في التدريبات الجماعية، بعدما تم تحويله إلى عيادة خاصة في مدينة تيريسوبوليس لإجراء فحوصات طبية وأشعة على ربلة ساقه اليمنى.

وكشف رودريغو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها اللاعب، حيث قال: "وصل نيمار إلى مركز التدريب أمس، وخضع لكل الفحوصات الطبية، والتي اختُتمت بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي". 
 
وأضاف: "الأشعة كشفت عن تعرضه لإصابة من الدرجة الثانية في ساقه، ومن المتوقع أن يُسمح له بالعودة إلى الملاعب خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وتابع طبيب المنتخب البرازيلي: "نيمار سيغيب عن المباريات الودية وكذلك أول مباراة في كأس العالم 2026". (إرم نيوز) 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إصابة نيمار تربك البرازيل.. مشاركته في المونديال مهددة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة قوية لإسبانيا.. لامين جمال يغيب عن بداية المونديال
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل كأس العالم.. ضربة قوية لهولندا
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24

النجم البرازيلي

مركز التدريب

كأس العالم

رودريغو

سانتوس

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2026-05-29
Lebanon24
01:22 | 2026-05-29
Lebanon24
00:50 | 2026-05-29
Lebanon24
16:30 | 2026-05-28
Lebanon24
15:20 | 2026-05-28
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24