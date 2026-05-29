برشلونة يتحرك نحو صفقة صعبة من مانشستر سيتي

كشفت إذاعة "كادينا " أن بدأ العمل على صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دخل في محادثات لضم الكرواتي جوسكو غفارديول، مدافع .

ويُعد غفارديول من أبرز لاعبي سيتي منذ انضمامه إلى الفريق قبل عامين قادماً من لايبزيج، في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون .

ويلعب المدافع الكرواتي في مركز قلب الدفاع الأيسر، وهو مركز ترى التقارير أنه قد ينسجم مع أسلوب برشلونة تحت قيادة هانز .

لكن الصفقة لن تكون سهلة أو منخفضة الكلفة، نظراً إلى المبلغ الكبير الذي دفعه سيتي للتعاقد مع اللاعب في آب 2023.

وفي موازاة ذلك، يعمل برشلونة على حسم صفقة برناردو سيلفا، لتكون ثاني صفقاته الصيفية بعد اتفاقه مع على ضم جوردون لتدعيم الجناح الأيسر.