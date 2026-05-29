برشلونة يتحرك نحو صفقة صعبة من مانشستر سيتي

كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن برشلونة بدأ العمل على صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دخل في محادثات لضم الكرواتي جوسكو غفارديول، مدافع مانشستر سيتي.
ويُعد غفارديول من أبرز لاعبي سيتي منذ انضمامه إلى الفريق قبل عامين قادماً من لايبزيج، في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو.
ويلعب المدافع الكرواتي في مركز قلب الدفاع الأيسر، وهو مركز ترى التقارير أنه قد ينسجم مع أسلوب برشلونة تحت قيادة هانز فليك.
لكن الصفقة لن تكون سهلة أو منخفضة الكلفة، نظراً إلى المبلغ الكبير الذي دفعه مانشستر سيتي للتعاقد مع اللاعب في آب 2023.
وفي موازاة ذلك، يعمل برشلونة على حسم صفقة برناردو سيلفا، لتكون ثاني صفقاته الصيفية بعد اتفاقه مع نيوكاسل يونايتد على ضم أنتوني جوردون لتدعيم الجناح الأيسر.