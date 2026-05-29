إنريكي يحسم موقف حكيمي وديمبلي قبل نهائي الأبطال

كشفت صحيفة "ليكيب" أن ، مدرب ، قرر ضم عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي إلى القائمة النهائية لمواجهة ، السبت المقبل، في نهائي على ملعب بوشكاش أرينا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة إلى بودابست، الجمعة، بعدما خاض الفريق تدريبه الأخير صباح الخميس.

واختار إنريكي 24 لاعباً للقائمة، فيما لم تعد هناك أي شكوك بشأن جاهزية حكيمي البدنية لخوض المباراة.

وبات المدافع جاهزاً للمشاركة أساسياً في النهائي، ما يمنح الجهاز الفني دفعة مهمة قبل مواجهة فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

ويتيح تعافي حكيمي الكامل لإنريكي التركيز على الجوانب التكتيكية، بدلاً من انتظار اختبارات بدنية أخيرة قبل المباراة.