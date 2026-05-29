كوناتي يقترب من الرحيل.. وباريس الوجهة الأبرز

يبدو أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي يقترب من مغادرة ، بعد تعثر المفاوضات بشأن تمديد عقده مع النادي الإنكليزي.

وكان ممثلو اللاعب، البالغ 27 عاماً، قد أجروا محادثات مطولة مع إدارة ليفربول، من دون التوصل إلى اتفاق، ما يفتح الباب أمام رحيله مجاناً.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن قد يكون الوجهة الأقرب لكوناتي، المولود في ، مع وجود اهتمام أيضاً من .

في المقابل، أشارت "موندو " إلى أن قد يجدد اهتمامه بالمدافع الفرنسي.

ويتميز كوناتي بقوته البدنية وقدرته على الفوز بالكرات الهوائية والتعامل مع المساحات خلف الدفاع، فيما تبقى بعض الأخطاء وفقدان التركيز من أبرز نقاط ضعفه.