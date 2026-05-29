تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قيود سفر وحجر صحي مشدد بالدول المضيفة لمونديال 2026

Lebanon 24
29-05-2026 | 06:54
A-
A+
قيود سفر وحجر صحي مشدد بالدول المضيفة لمونديال 2026
قيود سفر وحجر صحي مشدد بالدول المضيفة لمونديال 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في بيان مشترك، عن توحيد وتنسيق تدابير السفر والصحة العامة للقادمين من المناطق الأفريقية الأكثر عرضة لخطر تفشي فيروس "إيبولا"، وذلك كخطوة احترازية لحماية الزوار والمشجعين قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2026) الشهر المقبل.
Advertisement
 
وجاءت هذه التحركات الإقليمية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

وشملت الإجراءات حظر واشنطن دخول غير المواطنين وحاملي "الغرين كارد" الذين تواجدوا مؤخراً في الكونغو الديمقراطية، أو أوغندا، أو جنوب السودان خلال الـ 21 يوماً الماضية. من جهتها، فرضت كندا حظراً مؤقتاً لمدة 90 يوماً على القادمين من هذه الدول، مع إلزام مواطنيها العائدين بحجر صحي لمدة 21 يوماً.
 
وفي السياق ذاته، شددت المكسيك إجراءات الفحص الطبي في مطاراتها ومنافذها الوطنية، وطالبت القادمين من المناطق المتضررة بالالتزام بعزل صحي مؤقت للمدة نفسها، لضمان سلامة الوفود المشاركة والجمهور.
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: الصين تفرض قيود سفر على كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في علي بابا وديب سيك
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 16:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اجراءات امنية مشددة في بيروت والحجار يؤكد:لسلامة المواطنين والممتلكات وضبط المخالفات
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 16:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تشديد القيود على تجمّعات الإسرائيليين في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 16:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تشدد القيود على الطائرات المسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 16:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

مونديال 2026

منظمة الصحة العالمية

الولايات المتحدة

الديمقراطية

لكرة القدم

الديمقراطي

ديمقراطي

من جهته

جمهورية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2026-05-29
Lebanon24
04:36 | 2026-05-29
Lebanon24
04:30 | 2026-05-29
Lebanon24
03:18 | 2026-05-29
Lebanon24
01:58 | 2026-05-29
Lebanon24
01:22 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24