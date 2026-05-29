قيود سفر وحجر صحي مشدد بالدول المضيفة لمونديال 2026

أعلنت والمكسيك وكندا، في بيان مشترك، عن توحيد وتنسيق تدابير السفر والصحة العامة للقادمين من المناطق الأفريقية الأكثر عرضة لخطر تفشي "إيبولا"، وذلك كخطوة احترازية لحماية الزوار والمشجعين قبل انطلاق بطولة كأس العالم (مونديال 2026) الشهر المقبل.

Advertisement

وجاءت هذه التحركات الإقليمية بعد إعلان تفشي في الكونغو كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.



وشملت الإجراءات حظر دخول غير المواطنين وحاملي "الغرين كارد" الذين تواجدوا مؤخراً في الكونغو الديمقراطية، أو أوغندا، أو جنوب السودان خلال الـ 21 يوماً الماضية. من جهتها، فرضت كندا حظراً مؤقتاً لمدة 90 يوماً على القادمين من هذه الدول، مع إلزام مواطنيها العائدين بحجر صحي لمدة 21 يوماً.

وفي السياق ذاته، شددت المكسيك إجراءات الفحص الطبي في مطاراتها ومنافذها الوطنية، وطالبت القادمين من المناطق المتضررة بالالتزام بعزل صحي مؤقت للمدة نفسها، لضمان سلامة الوفود المشاركة والجمهور.