تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
قيود سفر وحجر صحي مشدد بالدول المضيفة لمونديال 2026
Lebanon 24
29-05-2026
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا، في بيان مشترك، عن توحيد وتنسيق تدابير السفر والصحة العامة للقادمين من المناطق الأفريقية الأكثر عرضة لخطر تفشي
فيروس
"إيبولا"، وذلك كخطوة احترازية لحماية الزوار والمشجعين قبل انطلاق بطولة كأس العالم
لكرة القدم
(مونديال 2026) الشهر المقبل.
Advertisement
وجاءت هذه التحركات الإقليمية بعد إعلان
منظمة الصحة العالمية
تفشي
الفيروس
في
جمهورية
الكونغو
الديمقراطية
كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.
وشملت الإجراءات حظر
واشنطن
دخول غير المواطنين وحاملي "الغرين كارد" الذين تواجدوا مؤخراً في الكونغو الديمقراطية، أو أوغندا، أو جنوب السودان خلال الـ 21 يوماً الماضية. من جهتها، فرضت كندا حظراً مؤقتاً لمدة 90 يوماً على القادمين من هذه الدول، مع إلزام مواطنيها العائدين بحجر صحي لمدة 21 يوماً.
وفي السياق ذاته، شددت المكسيك إجراءات الفحص الطبي في مطاراتها ومنافذها الوطنية، وطالبت القادمين من المناطق المتضررة بالالتزام بعزل صحي مؤقت للمدة نفسها، لضمان سلامة الوفود المشاركة والجمهور.
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: الصين تفرض قيود سفر على كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في علي بابا وديب سيك
Lebanon 24
بلومبرغ: الصين تفرض قيود سفر على كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في علي بابا وديب سيك
29/05/2026 16:10:02
29/05/2026 16:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اجراءات امنية مشددة في بيروت والحجار يؤكد:لسلامة المواطنين والممتلكات وضبط المخالفات
Lebanon 24
اجراءات امنية مشددة في بيروت والحجار يؤكد:لسلامة المواطنين والممتلكات وضبط المخالفات
29/05/2026 16:10:02
29/05/2026 16:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تشديد القيود على تجمّعات الإسرائيليين في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تشديد القيود على تجمّعات الإسرائيليين في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان
29/05/2026 16:10:02
29/05/2026 16:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تشدد القيود على الطائرات المسيّرة
Lebanon 24
الصين تشدد القيود على الطائرات المسيّرة
29/05/2026 16:10:02
29/05/2026 16:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
مونديال 2026
منظمة الصحة العالمية
الولايات المتحدة
الديمقراطية
لكرة القدم
الديمقراطي
ديمقراطي
من جهته
جمهورية
قد يعجبك أيضاً
تعديلات جديدة في "مونديال 2026".. إليكم ما ستشهده الملاعب
Lebanon 24
تعديلات جديدة في "مونديال 2026".. إليكم ما ستشهده الملاعب
06:48 | 2026-05-29
29/05/2026 06:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كوناتي يقترب من الرحيل.. وباريس الوجهة الأبرز
Lebanon 24
كوناتي يقترب من الرحيل.. وباريس الوجهة الأبرز
04:36 | 2026-05-29
29/05/2026 04:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزائر بين ذاكرة 2014 وتحدي مجموعة قوية.. هل تفعلها في "مونديال 2026"؟
Lebanon 24
الجزائر بين ذاكرة 2014 وتحدي مجموعة قوية.. هل تفعلها في "مونديال 2026"؟
04:30 | 2026-05-29
29/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنريكي يحسم موقف حكيمي وديمبلي قبل نهائي الأبطال
Lebanon 24
إنريكي يحسم موقف حكيمي وديمبلي قبل نهائي الأبطال
03:18 | 2026-05-29
29/05/2026 03:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الحرب.. لماذا غيّر المنتخب الروسي قميصه؟
Lebanon 24
بسبب الحرب.. لماذا غيّر المنتخب الروسي قميصه؟
01:58 | 2026-05-29
29/05/2026 01:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
Lebanon 24
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
10:14 | 2026-05-28
28/05/2026 10:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
Lebanon 24
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
13:30 | 2026-05-28
28/05/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
Lebanon 24
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
14:00 | 2026-05-28
28/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
Lebanon 24
إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
15:28 | 2026-05-28
28/05/2026 03:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هل يفرض نتنياهو وقائع الميدان على طاولة واشنطن؟
Lebanon 24
في لبنان.. هل يفرض نتنياهو وقائع الميدان على طاولة واشنطن؟
12:00 | 2026-05-28
28/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:48 | 2026-05-29
تعديلات جديدة في "مونديال 2026".. إليكم ما ستشهده الملاعب
04:36 | 2026-05-29
كوناتي يقترب من الرحيل.. وباريس الوجهة الأبرز
04:30 | 2026-05-29
الجزائر بين ذاكرة 2014 وتحدي مجموعة قوية.. هل تفعلها في "مونديال 2026"؟
03:18 | 2026-05-29
إنريكي يحسم موقف حكيمي وديمبلي قبل نهائي الأبطال
01:58 | 2026-05-29
بسبب الحرب.. لماذا غيّر المنتخب الروسي قميصه؟
01:22 | 2026-05-29
إنجاز تاريخي... أول تسلق ناجح لإيفرست
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
29/05/2026 16:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
29/05/2026 16:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
29/05/2026 16:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24