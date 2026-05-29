رسمياً.. ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمونديال 2026

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني عن القائمة النهائية لحامل اللقب المستدعاة لخوض نهائيات (مونديال 2026). وجاء على رأس القائمة الأسطورة ليرتاد "الرقصة الأخيرة" في مسيرته الدولية المونديالية السادسة، وسط حضور بارز لركائز تشكيلة "التانغو".وشهدت القائمة المستدعاة مفاجآت مدوية واستبعادات بارزة لعدد من النجوم؛ بهدف تجديد الدماء والاعتماد على الجاهزية الفنية والبدنية التامة. ويستهل المنتخب الأرجنتيني رحلة الدفاع عن لقبه العالمي في مواجهة أفريقية حاسمة أمام نظيره ، تليها مباراة أوروبية ضد النمسا، قبل أن يختتم منافسات دور المجموعات بلقاء المنتخب ، مما يضع رفاق أمام اختبارات تكتيكية متنوعة وقوية منذ البداية.