بالصورة.. إصابة لاعب الحكمة أمام الأنصار تكشف مدة غيابه

الرياضي عن تعرض لاعب فريقه ، زاهر الحسن، لإصابة في اليد خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام ضمن بطولة الأضحى الكروية. وعلى إثر هذه الإصابة، خضع اللاعب لعملية جراحية ناجحة أجراها الدكتور جو أبي عقل في مستشفى الوردية.ومن المتوقع وفقاً للتقديرات الطبية أن تتراوح فترة غياب اللاعب زاهر الحسن عن الملاعب بين ثلاثة وأربعة أسابيع قبل تماثله للشفاء الكامل والعودة مجدداً إلى التدريبات والمباريات.