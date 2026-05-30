مهاجم يغيّر جنسيته إلى الأسترالية للمشاركة بمونديال 2026 (صورة)

Lebanon 24
30-05-2026 | 04:00
A-
A+
مهاجم يغيّر جنسيته إلى الأسترالية للمشاركة بمونديال 2026 (صورة)
مهاجم يغيّر جنسيته إلى الأسترالية للمشاركة بمونديال 2026 (صورة)
قام اللاعب كريستيان فولباتو مهاجم منتخب إيطاليا للشباب لكرة القدم تحت 21 عاما، بتغيير جنسيته الرياضية إلى الأسترالية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.
وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم مساء أمس الجمعة، انضمام فولباتو إلى معسكر تدريب المنتخب الأسترالي في لوس أنجلوس استعدادا لكأس العالم، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للفريق يوم الاثنين المقبل.

ويأتي ذلك بعد 4 سنوات من رفض فولباتو، الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والإيطالية وولد ونشأ في سيدني، دعوة المنتخب الأسترالي للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، حيث كان يلعب لنادي روما الإيطالي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويحق للاعب ساسولو الإيطالي الشاب (22 عاما)، تغيير جنسيته وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأنه لم يسبق له اللعب في أي مباراة رسمية مع المنتخب الإيطالي الأول.

وأوضح اتحاد الكرة الأسترالي أنه "تلقى خطاب موافقة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم"، وهي خطوة أساسية لـ"فيفا" للموافقة على تغيير جنسية فولباتو.

يشار إلى أن المنتخب الإيطالي لن يشارك في مونديال 2026، حيث فشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.(روسيا اليوم)
 
رسمياً.. ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمونديال 2026
قيود سفر وحجر صحي مشدد بالدول المضيفة لمونديال 2026
بوليتيكو: بريطانيا ستعرض مشاركة كاسحات ألغام كجزء من مهمة متعددة الجنسيات بمضيق هرمز
الإصابة تحرم الأردني عصام السميري من المشاركة في كأس العالم 2026
