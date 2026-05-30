مهاجم يغيّر جنسيته إلى الأسترالية للمشاركة بمونديال 2026 (صورة)

قام اللاعب كريستيان فولباتو مهاجم منتخب للشباب تحت 21 عاما، بتغيير جنسيته الرياضية إلى الأسترالية قبل انطلاق بطولة 2026.

Advertisement

وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم مساء أمس الجمعة، انضمام فولباتو إلى معسكر تدريب المنتخب الأسترالي في لوس أنجلوس استعدادا لكأس العالم، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للفريق يوم الاثنين المقبل.



ويأتي ذلك بعد 4 رفض فولباتو، الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والإيطالية وولد ونشأ في سيدني، دعوة المنتخب الأسترالي للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، حيث كان يلعب لنادي روما تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.



ويحق للاعب ساسولو الإيطالي الشاب (22 عاما)، تغيير جنسيته وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأنه لم يسبق له اللعب في أي مباراة رسمية مع المنتخب الإيطالي الأول.



وأوضح اتحاد الأسترالي أنه "تلقى خطاب موافقة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم"، وهي خطوة أساسية لـ"فيفا" للموافقة على تغيير جنسية فولباتو.



يشار إلى أن المنتخب الإيطالي لن يشارك في مونديال 2026، حيث فشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.(روسيا اليوم)