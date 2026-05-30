رياضة
مهاجم يغيّر جنسيته إلى الأسترالية للمشاركة بمونديال 2026 (صورة)
Lebanon 24
30-05-2026
|
04:00
قام اللاعب كريستيان فولباتو مهاجم منتخب
إيطاليا
للشباب
لكرة القدم
تحت 21 عاما، بتغيير جنسيته الرياضية إلى الأسترالية قبل انطلاق بطولة
كأس العالم
2026.
وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم مساء أمس الجمعة، انضمام فولباتو إلى معسكر تدريب المنتخب الأسترالي في لوس أنجلوس استعدادا لكأس العالم، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للفريق يوم الاثنين المقبل.
ويأتي ذلك بعد 4
سنوات من
رفض فولباتو، الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والإيطالية وولد ونشأ في سيدني، دعوة المنتخب الأسترالي للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، حيث كان يلعب لنادي روما
الإيطالي
تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويحق للاعب ساسولو الإيطالي الشاب (22 عاما)، تغيير جنسيته وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأنه لم يسبق له اللعب في أي مباراة رسمية مع المنتخب الإيطالي الأول.
وأوضح اتحاد
الكرة
الأسترالي أنه "تلقى خطاب موافقة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم"، وهي خطوة أساسية لـ"فيفا" للموافقة على تغيير جنسية فولباتو.
يشار إلى أن المنتخب الإيطالي لن يشارك في مونديال 2026، حيث فشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.(روسيا اليوم)
رسمياً.. ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمونديال 2026
رسمياً.. ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمونديال 2026
قيود سفر وحجر صحي مشدد بالدول المضيفة لمونديال 2026
قيود سفر وحجر صحي مشدد بالدول المضيفة لمونديال 2026
بوليتيكو: بريطانيا ستعرض مشاركة كاسحات ألغام كجزء من مهمة متعددة الجنسيات بمضيق هرمز
بوليتيكو: بريطانيا ستعرض مشاركة كاسحات ألغام كجزء من مهمة متعددة الجنسيات بمضيق هرمز
الإصابة تحرم الأردني عصام السميري من المشاركة في كأس العالم 2026
الإصابة تحرم الأردني عصام السميري من المشاركة في كأس العالم 2026
"الإحترام هو الأساس"... جورجينا رودريغيز تكشف طبيعة علاقتها بزوجة ليونيل ميسي
"الإحترام هو الأساس"... جورجينا رودريغيز تكشف طبيعة علاقتها بزوجة ليونيل ميسي
06:07 | 2026-05-30
ليلة أغلى الألقاب الاوروبية: باريس يطارد تثبيت العرش.. وأرسنال أمام ليلة العمر
ليلة أغلى الألقاب الاوروبية: باريس يطارد تثبيت العرش.. وأرسنال أمام ليلة العمر
04:30 | 2026-05-30
أرسنال أمام باريس سان جرمان.. من سيحمل اليوم لقب دوري أبطال أوروبا؟
أرسنال أمام باريس سان جرمان.. من سيحمل اليوم لقب دوري أبطال أوروبا؟
برشلونة يقترب من إتمام صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية
برشلونة يقترب من إتمام صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية
بعد تصريحاته المثيرة… ميدو يتدخل للدفاع عن محمد صلاح
بعد تصريحاته المثيرة… ميدو يتدخل للدفاع عن محمد صلاح
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
عن "قصف بيروت".. هذا آخر كلام إسرائيليّ
15:00 | 2026-05-29
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
"إسرائيل ستصلُ إلى صيدا".. تقرير إماراتي يتحدث عن "اجتياح"!
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
إقتراحات "اختبارية" على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و "منطقة نموذجية" في الجنوب
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
ماذا قرّرت واشنطن بشأن لبنان؟ تقريرٌ جديد يكشف
آخر تحذير إسرائيلي يخصّ لبنان.. طائرات "حزب الله" ستصلُ إلى غزة!
آخر تحذير إسرائيلي يخصّ لبنان.. طائرات "حزب الله" ستصلُ إلى غزة!
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
