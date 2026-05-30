خاص

ليلة أغلى الألقاب الاوروبية: باريس يطارد تثبيت العرش.. وأرسنال أمام ليلة العمر

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
30-05-2026 | 04:30
تتجه أنظار كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم، إلى بودابست، حيث يُسدل الستار على موسم دوري أبطال أوروبا بنهائي من العيار الثقيل بين باريس سان جرمان وأرسنال، في مواجهة لا تحمل فقط قيمة اللقب، بل تختصر صراعاً كروياً بين مشروعين وصورتين مختلفتين: فريق فرنسي يريد تثبيت نفسه كقوة أوروبية لا كحالة عابرة، وفريق إنكليزي يبحث عن اللقب الذي طال انتظاره.
يدخل باريس سان جرمان النهائي بثقة البطل، بعدما نجح في الوصول إلى المشهد الأخير للموسم الثاني توالياً، مؤكداً أن تحوّله في السنوات الأخيرة لم يعد قائماً فقط على النجوم والأسماء الكبيرة، بل على منظومة أكثر توازناً تحت قيادة لويس إنريكي. الفريق الباريسي لم يصل إلى النهائي بطريق سهل، إذ تخطى محطات صعبة، وكان أبرزها عبوره الملتهب أمام بايرن ميونيخ في نصف النهائي، في مواجهة كشفت قوته الهجومية وقدرته على الصمود تحت الضغط.

في المقابل، يصل أرسنال إلى النهائي وفي ذهنه فرصة تاريخية. النادي اللندني، الذي خسر نهائي 2006 أمام برشلونة، يرى في هذه المباراة موعداً لكسر عقدة أوروبية طويلة. فريق ميكيل أرتيتا لم يعد مجرد مشروع واعد، بل أصبح فريقاً ناضجاً، منظماً، يعرف كيف يدير المباريات الكبيرة، ويملك عناصر قادرة على صناعة الفارق في التفاصيل الصغيرة.

فنياً، تبدو المباراة مفتوحة على أكثر من سيناريو. باريس سيحاول فرض إيقاعه عبر سرعة التحول، جودة الأطراف، والضغط العالي لاستعادة الكرة في مناطق متقدمة. قوة الفريق الفرنسي تكمن في تنوع مصادر الخطورة، وعدم اعتماده على لاعب واحد لحسم المباريات. أما أرسنال، فسيبحث عن السيطرة الهادئة، تقليل المساحات أمام لاعبي باريس، واستغلال الكرات الثابتة والتحولات السريعة، وهي أسلحة أثبت من خلالها حضوره القوي هذا الموسم.

المفتاح الأول في النهائي سيكون وسط الملعب. من ينجح في التحكم بالإيقاع سيمنح فريقه أفضلية واضحة. باريس يريد مباراة سريعة ومفتوحة، بينما سيكون أرسنال أكثر ميلاً إلى ضبط النسق ومنع اللقاء من التحول إلى فوضى هجومية. لذلك، قد لا تُحسم المباراة بعدد الفرص فقط، بل بقدرة كل فريق على إدارة لحظات الضغط، خصوصاً بعد الهدف الأول إن جاء مبكراً.

التوقعات تميل إلى مباراة متقاربة، لكن باريس يدخل بأفضلية نسبية بسبب خبرته الحديثة في النهائيات الأوروبية، ونجاحه في عبور خصوم كبار في الطريق إلى بودابست. مع ذلك، لا يبدو أرسنال خصماً سهلاً أو زائراً عابراً للنهائي، بل فريقاً يملك من النضج والطموح ما يكفي لقلب الحسابات.

هي ليلة قد تؤكد ولادة حقبة باريسية جديدة في أوروبا، أو تفتح صفحة تاريخية لأرسنال مع اللقب الغائب. وفي الحالتين، نحن أمام نهائي استثنائي، يأتي اختتاما لدوري 2025-2026، واستعدادا لمونديال 2026.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
