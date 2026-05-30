"الإحترام هو الأساس"... جورجينا رودريغيز تكشف طبيعة علاقتها بزوجة ليونيل ميسي

تحدّثت جورجينا رودريغيز خطيبة لاعب "النصر" ، عن علاقتها بأنتونيلا روكوزو زوجة اللاعب الأرجنتينيّ ، وقالت إنّ "البعض يُحاول دائمًا إشعال فتيل التنافس بين كريستيانو وميسي، لكن بصراحة، لطالما ساد الاحترام المتبادل بين عائلتينا".

ووصفت جورجينا في تصريح عبر منصة "imperiofutbolec"، أنتونيلا، بـ"الإمرأة اللقلب" وقالت إنّها "أم رائعة".

وأضافت: "على مر السنين، تواصلنا بضع مرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أتذكر أنني هنأت تياغو بعيد ميلاده عبر منشور لأنتونيلا على "إنستغرام،" كما أعجبت بمنشورها عندما فاز ميسي وإنتر ميامي بكأس الدوري الأميركي ؛ لأن الإنجازات تستحق التقدير دائمًا".

وتابعت: "كما تركت تعليقات إيجابية على بعض منشوراتها العائلية والاحتفالية في السابق. المنافسات الكروية مكانها الملعب، أما خارجه فالاحترام هو الأساس".