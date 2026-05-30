رياضة
"الإحترام هو الأساس"... جورجينا رودريغيز تكشف طبيعة علاقتها بزوجة ليونيل ميسي
Lebanon 24
30-05-2026
|
06:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّثت جورجينا رودريغيز خطيبة لاعب "النصر"
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، عن علاقتها بأنتونيلا روكوزو زوجة اللاعب الأرجنتينيّ
ليونيل
ميسي
، وقالت إنّ "البعض يُحاول دائمًا إشعال فتيل التنافس بين كريستيانو وميسي، لكن بصراحة، لطالما ساد الاحترام المتبادل بين عائلتينا".
ووصفت جورجينا في تصريح عبر منصة "imperiofutbolec"، أنتونيلا، بـ"الإمرأة
الطيبة
اللقلب" وقالت إنّها "أم رائعة".
وأضافت: "على مر السنين، تواصلنا بضع مرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أتذكر أنني هنأت تياغو بعيد ميلاده عبر منشور لأنتونيلا على "إنستغرام،" كما أعجبت بمنشورها عندما فاز ميسي وإنتر ميامي بكأس الدوري الأميركي
لكرة القدم
؛ لأن الإنجازات تستحق التقدير دائمًا".
وتابعت: "كما تركت تعليقات إيجابية على بعض منشوراتها العائلية والاحتفالية في السابق. المنافسات الكروية مكانها الملعب، أما خارجه فالاحترام هو الأساس".
