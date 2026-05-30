ليفربول يعلن رحيل سلوت رسمياً

أعلن الإنكليزي رحيل مدربه آرني عن تدريب الفريق؛ وذكر النادي في بيان رسمي: "لا داعي للقول إن هذا كان قرارًا صعبًا بالنسبة لنا كنادٍ. المساهمة التي قدمها آرني لليفربول منذ انضمامه كانت كبيرة ومؤثرة، والأهم من كل شيء بالنسبة للجماهير ولنا أنها كانت ناجحة".

وأضاف البيان: "بالتالي، لا يمكن أن يكون تقديرنا لكل ما حققه أكبر مما هو عليه، خاصة أن ذلك كان قائمًا على أخلاقيات عمل عالية، واجتهاد، ومستوى من الخبرة أكد لنا أكثر أنه قائد مميز في مجاله".



وأوضح: "منذ اللحظة الأولى التي التقينا فيها آرني، كان واضحًا فورًا أنه شخص لا يكتفي بتحمل المسؤولية، بل يحتضنها بكل ترحيب. وقد ظهر ذلك عندما وافق على تولي تدريب الفريق، وعندما قادنا للفوز بلقب الممتاز، وطوال الموسم المنتهي حين واجه تحديات وأعباء كبيرة".



وتابع: "في الوقت نفسه، توصلنا بشكل جماعي إلى أن التغيير أصبح ضروريًا لكي يواصل النادي التقدم للأمام. ومرة أخرى، يجب التأكيد على أن هذا القرار لم يتم اتخاذه بسهولة، بل العكس تمامًا".



وذكر بيان : "نود أن ننتهز هذه الفرصة لتسجيل تقديرنا لآرني، الذي سيظل دائمًا يحتل مكانة خاصة في تاريخ هذا النادي باعتباره المدرب الذي قاد ليفربول لتحقيق لقب الدوري العشرين. ذلك الإنجاز الذي أصبح أكثر روعة لأنه تحقق في موسمه الأول مع الفريق بُني على تدريب وقيادة استثنائيين يوميًا".