رياضة
ليفربول يعلن رحيل سلوت رسمياً
Lebanon 24
30-05-2026
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
نادي ليفربول
الإنكليزي رحيل مدربه
الهولندي
آرني
سلوت
عن تدريب الفريق؛ وذكر النادي في بيان رسمي: "لا داعي للقول إن هذا كان قرارًا صعبًا بالنسبة لنا كنادٍ. المساهمة التي قدمها آرني لليفربول منذ انضمامه كانت كبيرة ومؤثرة، والأهم من كل شيء بالنسبة للجماهير ولنا أنها كانت ناجحة".
وأضاف البيان: "بالتالي، لا يمكن أن يكون تقديرنا لكل ما حققه أكبر مما هو عليه، خاصة أن ذلك كان قائمًا على أخلاقيات عمل عالية، واجتهاد، ومستوى من الخبرة أكد لنا أكثر أنه قائد مميز في مجاله".
وأوضح: "منذ اللحظة الأولى التي التقينا فيها آرني، كان واضحًا فورًا أنه شخص لا يكتفي بتحمل المسؤولية، بل يحتضنها بكل ترحيب. وقد ظهر ذلك عندما وافق على تولي تدريب الفريق، وعندما قادنا للفوز بلقب
الدوري الإنكليزي
الممتاز، وطوال الموسم المنتهي حين واجه تحديات وأعباء كبيرة".
وتابع: "في الوقت نفسه، توصلنا بشكل جماعي إلى أن التغيير أصبح ضروريًا لكي يواصل النادي التقدم للأمام. ومرة أخرى، يجب التأكيد على أن هذا القرار لم يتم اتخاذه بسهولة، بل العكس تمامًا".
وذكر بيان
ليفربول
: "نود أن ننتهز هذه الفرصة لتسجيل تقديرنا لآرني، الذي سيظل دائمًا يحتل مكانة خاصة في تاريخ هذا النادي باعتباره المدرب الذي قاد ليفربول لتحقيق لقب الدوري العشرين. ذلك الإنجاز الذي أصبح أكثر روعة لأنه تحقق في موسمه الأول مع الفريق بُني على تدريب وقيادة استثنائيين يوميًا".
وأشار إلى أن "سلوت ساعد النادي على تجاوز واحدة من أصعب الفترات الممكنة بعد فقدان دييوغو
جوتا
. التعاطف والإنسانية اللذان أظهرهما خلال تلك الفترة قالا الكثير عن شخصيته كإنسان. وبالتالي، لا يسعنا سوى أن نتمنى لآرني كل التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته التدريبية، مع توقعنا أن يواصل تحقيق النجاح. ونقول ذلك ونحن نعلم أن إرثه مع ليفربول سيظل محفوظًا، وسيزداد قيمة ومعنى مع مرور السنوات والعقود".
وشدد البيان على أن "القرار الذي توصلنا إليه قائم
على إيمان
بأن مسار الفريق في المرحلة المقبلة يحتاج إلى تغيير في الاتجاه. وهذا لا يقلل إطلاقًا من العمل الذي قام به آرني هنا، ولا من الاحترام الذي نحمله له، كما أنه ليس انعكاسًا لقدراته. بل إنه ببساطة يعكس الحاجة إلى نهج مختلف".
وختم:"يرحل آرني ومعه امتناننا، ولقب الدوري الإنكليزي باسمه، ومعرفته بأنه وعائلته سيكونون دائمًا موضع ترحيب في
أنفيلد
". (سكاي نيوز عربية)
