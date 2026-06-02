تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"كابل فيزيون" ومهرجان بيروت الرياضي.. اتفاق رسمي لبث نهائيات المونديال

Lebanon 24
02-06-2026 | 10:45
A-
A+
كابل فيزيون ومهرجان بيروت الرياضي.. اتفاق رسمي لبث نهائيات المونديال
كابل فيزيون ومهرجان بيروت الرياضي.. اتفاق رسمي لبث نهائيات المونديال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وقّع رئيس مجلس إدارة شركة "Cablevision" بسام جابر ورئيس مهرجان بيروت الرياضي كريم عنداري اتفاقية شراكة في مقر الشركة بكورنيش النهر، تمنح المهرجان حقوق عرض مباراتي نصف النهائي والنهائي لكأس العالم بكرة القدم (14 و15 و19 تموز) مباشرة عبر "beIN SPORTS".
Advertisement

وأعلن عنداري أن المهرجان سيقام في "سي سايد أرينا" بواجهة بيروت البحرية، ويتضمن تخصيص مساحة لعرض المباريات على أكبر شاشة في لبنان، متوقعاً حضور أكثر من 100 ألف زائر، كما كشف عن النية باستقدام لاعب دولي مشهور. من جهته، أوضح جابر أن البث سيكون بتقنية عالية الجودة، مشيراً إلى أن التغطية تشمل 90% من الأراضي اللبنانية وسط إقبال كبير على الاشتراكات لمواكبة المونديال.
مواضيع ذات صلة
في مستوطنة إسرائيليّة... العثور على "كابل" ألياف بصريّة لطائرة أطلقها "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة يمثًل لبنان في مهرجان "Etonnants Voyageeurs"
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
جائزتان لجهاد الأندري في دبي ضمن المهرجان الاوسترالي" شورت اند سويت"
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لصوص المهرجان يعودون.. سرقة ساعة فاخرة جدا في مهرجان "كان"
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:37 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

كأس العالم

اللبنانية

كرة القدم

من جهته

الرياض

بيروت

الاشتر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-06-02
Lebanon24
12:06 | 2026-06-02
Lebanon24
10:50 | 2026-06-02
Lebanon24
07:57 | 2026-06-02
Lebanon24
07:23 | 2026-06-02
Lebanon24
04:30 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24