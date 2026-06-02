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رياضة
"كابل فيزيون" ومهرجان بيروت الرياضي.. اتفاق رسمي لبث نهائيات المونديال
Lebanon 24
02-06-2026
|
10:45
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وقّع رئيس مجلس إدارة شركة "Cablevision" بسام جابر ورئيس مهرجان
بيروت
الرياضي كريم عنداري اتفاقية شراكة في مقر الشركة بكورنيش النهر، تمنح المهرجان حقوق عرض مباراتي نصف النهائي والنهائي لكأس العالم بكرة القدم (14 و15 و19 تموز) مباشرة عبر "beIN SPORTS".
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وأعلن عنداري أن المهرجان سيقام في "سي سايد أرينا" بواجهة بيروت البحرية، ويتضمن تخصيص مساحة لعرض المباريات على أكبر شاشة في
لبنان
، متوقعاً حضور أكثر من 100 ألف زائر، كما كشف عن النية باستقدام لاعب دولي مشهور.
من جهته
، أوضح جابر أن البث سيكون بتقنية عالية الجودة، مشيراً إلى أن التغطية تشمل 90% من الأراضي
اللبنانية
وسط إقبال كبير على الاشتراكات لمواكبة المونديال.
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