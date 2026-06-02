أسطورة ليفربول يطمئن الجماهير: العلاج يسير بشكل جيد

Advertisement

قال ، أسطورة الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إنه يخضع للعلاج من السرطان.وأعلن دالغليش، الذي توج بأكثر من 30 لقبًا مع ليفربول كلاعب ومدرب، عن تشخيص حالته على .وكتب الإسكتلندي، البالغ 75 عامًا، على "إنستغرام": "كما أشار منشوري غير المقصود على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنني أخضع حاليًا للعلاج من السرطان، بغض النظر عن سوء استخدامي للهاتف المحمول (والذي أعلن عن غير قصد هذا الخبر) يسير برنامج العلاج بشكل جيد".وأضاف: "كان من المفترض أن يظل هذا الأمر سريًا لأن هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الحال، لكن مهاراتي التقنية ضعيفة بعض الشيء، إذ أجبرتني عن طريق الخطأ للكشف عن الأمر".وتابع: "من الواضح أنني لم أكن أنوي إعلان هذا الأمر للجمهور، لذا سأكون ممتنًا إذا تم احترام خصوصية عائلتي وخصوصيتي".وسجل دالغليش 172 هدفًا لصالح ليفربول خلال 13 موسمًا كلاعب في الفريق، وتوج بستة ألقاب في الدوري وثلاثة كؤوس أوروبية خلال سنوات مجد النادي الذي يتخذ من مرسيسايد مقرًا له.كما درب ليفربول وقاده للتتويج بثلاثة ألقاب في الدوري ولقبين في في الثمانينيات.ويحتل دالغليش المركز الثامن في قائمة هدافي ليفربول عبر تاريخه برصيد 172 هدفًا، لكنه يحظى بشعبية هائلة في النادي، لأنه تولى تدريبه وقاده لحصد العديد من الألقاب منها الدوري الإنجليزي 3 مرات في 1986 و1988 و1990.