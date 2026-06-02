تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

النصر يقترب من حسم صفقة لويس ميا

Lebanon 24
02-06-2026 | 15:09
A-
A+

النصر يقترب من حسم صفقة لويس ميا
النصر يقترب من حسم صفقة لويس ميا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل لويس ميا، لاعب وسط خيتافي الإسباني، في ظل اقترابه من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير عدة قد أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى اقتراب النصر من التوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع ميا، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فمن المتوقع حسم صفقة انتقال لويس ميا إلى النصر خلال الأسبوع الجاري، ليبدأ اللاعب تجربة احترافية جديدة خارج الملاعب الإسبانية للمرة الأولى في مسيرته.
Advertisement

وأوضحت الصحيفة أن الأسبوع الحالي سيكون حاسمًا بالنسبة لنادي خيتافي، إذ تنتظر الإدارة حسم عدة ملفات مهمة، أبرزها موقف المدرب خوسيه بوردالاس من تجديد عقده، إلى جانب احتمالية انتقال ماورو أرامباري إلى ريفر بليت، ولويس ميا إلى صفوف "العالمي".
ويُعد ميا أحد الركائز الأساسية في صفوف خيتافي خلال السنوات الأربع الماضية، بعدما لعب دورًا محوريًا في خط الوسط، ما يجعل رحيله المحتمل خسارة فنية كبيرة للنادي الإسباني.

وانضم لاعب الوسط الإسباني، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى خيتافي في تموز 2022 قادمًا من غرناطة، وشارك منذ ذلك الحين في 134 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 20 تمريرة حاسمة.


ورغم التقارير التي تؤكد اقترابه من ارتداء قميص النصر، لا يزال اللاعب يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها كومو الإيطالي، وفياريال الإسباني، وأولمبياكوس اليوناني، وهو ما قد يزيد من المنافسة على ضمه خلال الأيام المقبلة.


ويسعى النصر إلى تعزيز تشكيلته بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما قدم موسمًا مميزًا تُوج خلاله بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ويطمح إلى مواصلة تدعيم صفوفه للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.
مواضيع ذات صلة
برشلونة يقترب من إتمام صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتر ميامي يقترب من صفقة كبرى قبل المونديال
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يقترب خطوة من حسم الدوري بنقاط سلتا فيغو
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
النصر يؤجل حسم الدوري.. وهدف قاتل يمنح الهلال التعادل
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 01:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسبانية

الأوروبي

الإيطالي

اليونان

السعود

أوروبي

الملا

سعودي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-06-02
Lebanon24
10:50 | 2026-06-02
Lebanon24
10:45 | 2026-06-02
Lebanon24
07:57 | 2026-06-02
Lebanon24
07:23 | 2026-06-02
Lebanon24
04:30 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24