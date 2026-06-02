النصر يقترب من حسم صفقة لويس ميا

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كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل لويس ميا، لاعب وسط خيتافي الإسباني، في ظل اقترابه من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وكانت تقارير عدة قد أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى اقتراب النصر من التوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع ميا، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" ، فمن المتوقع حسم صفقة انتقال لويس ميا إلى النصر خلال الأسبوع الجاري، ليبدأ اللاعب تجربة احترافية جديدة خارج الملاعب الإسبانية للمرة الأولى في مسيرته.وأوضحت الصحيفة أن الأسبوع الحالي سيكون حاسمًا بالنسبة لنادي خيتافي، إذ تنتظر الإدارة حسم عدة ملفات مهمة، أبرزها موقف المدرب خوسيه بوردالاس من تجديد عقده، إلى جانب احتمالية انتقال ماورو أرامباري إلى ريفر بليت، ولويس ميا إلى صفوف "العالمي".ويُعد ميا أحد الركائز الأساسية في صفوف خيتافي خلال السنوات الأربع الماضية، بعدما لعب دورًا محوريًا في خط الوسط، ما يجعل رحيله المحتمل خسارة فنية كبيرة للنادي الإسباني.وانضم لاعب الوسط الإسباني، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى خيتافي في 2022 قادمًا من غرناطة، وشارك منذ ذلك الحين في 134 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 20 تمريرة حاسمة.ورغم التقارير التي تؤكد اقترابه من ارتداء قميص النصر، لا يزال اللاعب يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها كومو ، وفياريال الإسباني، وأولمبياكوس اليوناني، وهو ما قد يزيد من المنافسة على ضمه خلال الأيام المقبلة.ويسعى النصر إلى تعزيز تشكيلته بصفقات قوية خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما قدم موسمًا مميزًا تُوج خلاله بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ويطمح إلى مواصلة تدعيم صفوفه للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.