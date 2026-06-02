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رياضة

ظروف مناخية صعبة تستقبل ميسي ورفاقه في الولايات المتحدة

Lebanon 24
02-06-2026 | 23:00
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ظروف مناخية صعبة تستقبل ميسي ورفاقه في الولايات المتحدة
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وصل المنتخب الأرجنتيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسط ظروف مناخية صعبة، بعدما ضربت عواصف رعدية قوية مدينة كانساس سيتي، التي اتخذها أبطال العالم مقرًا لمعسكرهم استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026.
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وكان ليونيل ميسي ورفاقه قد وصلوا إلى مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، يوم الأحد، بعد رحلة طيران طويلة امتدت لأكثر من 5500 ميل انطلاقًا من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفي الليلة الأولى لوصول البعثة، أصدرت السلطات المحلية تحذيرات من احتمال وقوع إعصار، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة انهيار سياج معدني يحمل شعار المنتخب الأرجنتيني نتيجة الرياح القوية التي اجتاحت المنطقة.

وتم تداول الفيديو مرفقًا بتعليق جاء فيه: "تضرر بعض مرافق معسكر المنتخب الأرجنتيني بعد العاصفة التي ضربت كانساس سيتي مساء أمس".

وقال إريك غريفز، مراسل شبكة "KMBC" المحلية: "هناك احتمال كبير أن يكون لاعبو المنتخب الأرجنتيني قد استيقظوا على صافرات الإنذار الخاصة بالأعاصير عند الساعة 1:45 صباحًا".

وأضاف: "تسببت الرياح العاتية بكسر أغصان الأشجار وإتلاف بعض الحواجز المحيطة بفندق إقامة الفريق، لكن الملصق العملاق الخاص بليونيل ميسي على واجهة الفندق لم يتعرض لأي أضرار".


على الصعيد الفني، يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراتين وديتين قبل انطلاق مشواره في كأس العالم، حيث يواجه منتخب هندوراس يوم السبت المقبل في ولاية تكساس، ثم يلتقي منتخب آيسلندا في ولاية ألاباما ضمن تحضيراته النهائية للبطولة.

وسيواصل المنتخب الأرجنتيني الإقامة والتدريب في كانساس سيتي بين المباراتين الوديتين، قبل أن يفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة الجزائر يوم 16 حزيران على ملعب "أروهيد".


وخاض الفريق حصته التدريبية الأولى في مركز "كومباس مينيرالز" الوطني للأداء، المقر التدريبي لنادي سبورتينغ كانساس سيتي الأمريكي.

وبعد مواجهة الجزائر، ستنتقل بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى مدينة أرلينغتون بولاية تكساس لخوض مباراتي النمسا والأردن ضمن منافسات دور المجموعات.


وتتحوّل مدينة كانساس سيتي خلال فترة كأس العالم إلى أحد أبرز مراكز البطولة، بعدما تقرر أن تستضيف أيضًا منتخبات إنجلترا والجزائر وهولندا.

ويحتضن ملعب "أروهيد" عددًا من المباريات المهمة خلال البطولة، من بينها مواجهات الإكوادور وكوراساو، وتونس وهولندا، والجزائر والنمسا، إضافة إلى إحدى مباريات دور الـ32، قبل أن يختتم استضافته للمونديال بمباراة في الدور ربع النهائي يوم 11 أب المقبل.
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