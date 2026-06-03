بعد السخرية: صفقة ألفاريز تتفاعل بين برشلونة وأتلتيكو.. ما دور سيميوني؟

عاد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب ، إلى واجهة الصحف ، في ظل اهتمام بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتبدو صفقة انتقال ألفاريز إلى برشلونة معقدة للغاية، إذ لا يرغب أتلتيكو في تسهيل رحيل لاعبه إلى منافسه في ، وسط توتر متصاعد بين الناديين وصل إلى السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، يرى برشلونة أن أتلتيكو مدريد لم يعلن رفضاً رسمياً قاطعاً للصفقة، بعيداً من المنشورات التي ظهرت على المنصات الاجتماعية.

ويرغب النادي الكاتالوني في أن يتخذ ألفاريز موقفاً واضحاً، إذ ينتظر أن يعلن اللاعب الأرجنتيني رغبته علناً، ما قد يعزز موقفه التفاوضي ويدفع برشلونة إلى رفع عرضه المالي للاقتراب من مطالب أتلتيكو مدريد.

وأشار التقرير إلى أن سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، يتفهم موقف ناديه الساعي لتحقيق أكبر عائد مالي من أي صفقة بيع، لكنه في الوقت نفسه لا يريد لاعبين لا يملكون رغبة كاملة في الاستمرار ضمن مشروع الفريق.

ولن يضغط سيميوني على أتلتيكو مدريد لتسهيل انتقال ألفاريز إلى برشلونة، لكنه أيضاً لن يضع العراقيل أمام اللاعب إذا أراد الرحيل.

وبذلك، قد يتحول المدرب الأرجنتيني، بطريقة غير مباشرة، إلى أحد أبرز العوامل التي تساعد برشلونة وألفاريز في دفع الصفقة إلى الأمام.