تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بعد السخرية: صفقة ألفاريز تتفاعل بين برشلونة وأتلتيكو.. ما دور سيميوني؟

Lebanon 24
03-06-2026 | 00:52
A-
A+
بعد السخرية: صفقة ألفاريز تتفاعل بين برشلونة وأتلتيكو.. ما دور سيميوني؟
بعد السخرية: صفقة ألفاريز تتفاعل بين برشلونة وأتلتيكو.. ما دور سيميوني؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عاد الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، إلى واجهة الصحف الإسبانية، في ظل اهتمام برشلونة بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتبدو صفقة انتقال ألفاريز إلى برشلونة معقدة للغاية، إذ لا يرغب أتلتيكو مدريد في تسهيل رحيل لاعبه إلى منافسه في الدوري الإسباني، وسط توتر متصاعد بين الناديين وصل إلى السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، يرى برشلونة أن أتلتيكو مدريد لم يعلن رفضاً رسمياً قاطعاً للصفقة، بعيداً من المنشورات التي ظهرت على المنصات الاجتماعية.

ويرغب النادي الكاتالوني في أن يتخذ ألفاريز موقفاً واضحاً، إذ ينتظر أن يعلن اللاعب الأرجنتيني رغبته علناً، ما قد يعزز موقفه التفاوضي ويدفع برشلونة إلى رفع عرضه المالي للاقتراب من مطالب أتلتيكو مدريد.

وأشار التقرير إلى أن دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، يتفهم موقف ناديه الساعي لتحقيق أكبر عائد مالي من أي صفقة بيع، لكنه في الوقت نفسه لا يريد لاعبين لا يملكون رغبة كاملة في الاستمرار ضمن مشروع الفريق.

ولن يضغط سيميوني على أتلتيكو مدريد لتسهيل انتقال ألفاريز إلى برشلونة، لكنه أيضاً لن يضع العراقيل أمام اللاعب إذا أراد الرحيل.

وبذلك، قد يتحول المدرب الأرجنتيني، بطريقة غير مباشرة، إلى أحد أبرز العوامل التي تساعد برشلونة وألفاريز في دفع الصفقة إلى الأمام.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يوقف حكم مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يقترب من إتمام صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يتحرك نحو صفقة صعبة من مانشستر سيتي
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سيميوني بحزن: برشلونة أحد أسباب خسارة نهائي الكأس
lebanon 24
Lebanon24
03/06/2026 09:30:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد

الإسبانية

الأرجنتين

أرجنتيني

العراقي

العراق

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-06-03
Lebanon24
23:39 | 2026-06-02
Lebanon24
23:35 | 2026-06-02
Lebanon24
23:00 | 2026-06-02
Lebanon24
15:09 | 2026-06-02
Lebanon24
12:06 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24