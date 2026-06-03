تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
لعشاق كرة القدم.. هكذا تستطيعون متابعة مباريات المونديال مجانا
Lebanon 24
03-06-2026
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أتاحت شبكة قنوات "
فوكس
" الأميركية إمكانية مشاهدة
مباريات كأس
العالم 2026 عبر فترة تجريبية مجانية، قبل انطلاق البطولة بعد 8 أيام.
Advertisement
وتستضيف
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا منافسات
كأس العالم
خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19
تموز
.
ويمكن متابعة المباريات عبر قنوات "فوكس" و"FS1" و"Telemundo" و"Universo" المتاحة على منصتي "
يوتيوب
" و"DirecTV"، شرط الاشتراك في الخدمة.
وتوفر "فوكس" بث المباريات باللغة
الإنكليزية
، فيما تتيح منصة "Peacock" متابعة مباريات كأس العالم 2026 باللغة
الإسبانية
.
وتبلغ الفترة التجريبية المجانية عبر "يوتيوب" 21 يوماً، مقابل 7 أيام عبر "فوكس 1"، و5 أيام عبر منصة "DirecTV".
مواضيع ذات صلة
هل سيتابع اللبنانيون "المونديال" مجانًا هذا العام؟ إليكم التفاصيل كاملة
Lebanon 24
هل سيتابع اللبنانيون "المونديال" مجانًا هذا العام؟ إليكم التفاصيل كاملة
03/06/2026 13:32:04
03/06/2026 13:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "كروية".. الألمان غير متحمسون لمتابعة مباريات "المونديال"
Lebanon 24
مفاجأة "كروية".. الألمان غير متحمسون لمتابعة مباريات "المونديال"
03/06/2026 13:32:04
03/06/2026 13:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال نسائي غيّر وجه كرة القدم الإيرانية
Lebanon 24
نضال نسائي غيّر وجه كرة القدم الإيرانية
03/06/2026 13:32:04
03/06/2026 13:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماهي أنجح 10 صفقات بتاريخ كرة القدم؟
Lebanon 24
ماهي أنجح 10 صفقات بتاريخ كرة القدم؟
03/06/2026 13:32:04
03/06/2026 13:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
مونديال 2026
الولايات المتحدة
مباريات كأس
كأس العالم
الإنكليزية
الإسبانية
كرة القدم
إنكليزي
المكسيك
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة "كروية".. الألمان غير متحمسون لمتابعة مباريات "المونديال"
Lebanon 24
مفاجأة "كروية".. الألمان غير متحمسون لمتابعة مباريات "المونديال"
06:02 | 2026-06-03
03/06/2026 06:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق في المونديال بعد 40 عاما.. هل من آمال؟
Lebanon 24
العراق في المونديال بعد 40 عاما.. هل من آمال؟
04:30 | 2026-06-03
03/06/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سباق تجاري ضخم في كأس العالم
Lebanon 24
سباق تجاري ضخم في كأس العالم
02:22 | 2026-06-03
03/06/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد السخرية: صفقة ألفاريز تتفاعل بين برشلونة وأتلتيكو.. ما دور سيميوني؟
Lebanon 24
بعد السخرية: صفقة ألفاريز تتفاعل بين برشلونة وأتلتيكو.. ما دور سيميوني؟
00:52 | 2026-06-03
03/06/2026 12:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل انطلاق المونديال.. روبيو: لن نسمح بدخول أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن الوفد الايراني
Lebanon 24
قبيل انطلاق المونديال.. روبيو: لن نسمح بدخول أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن الوفد الايراني
23:39 | 2026-06-02
02/06/2026 11:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
Lebanon 24
بعد صراع مع مرض السرطان... رحيل مذيعة الـ"أم تي في" باميلا فنّون
11:00 | 2026-06-02
02/06/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديد نتنياهو.. هذا ما فعله قادة "حزب الله" الموجودون في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد تهديد نتنياهو.. هذا ما فعله قادة "حزب الله" الموجودون في الضاحية الجنوبية
08:00 | 2026-06-02
02/06/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية: هكذا يعرقل نتنياهو نزع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
صحيفة بريطانية: هكذا يعرقل نتنياهو نزع سلاح "حزب الله"
09:30 | 2026-06-02
02/06/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": "ترتيبات كبرى" دفعت ترامب لتجميد جبهة لبنان
Lebanon 24
"معاريف": "ترتيبات كبرى" دفعت ترامب لتجميد جبهة لبنان
12:00 | 2026-06-02
02/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أجهض ترامب خطة اجتياح بيروت؟
Lebanon 24
كيف أجهض ترامب خطة اجتياح بيروت؟
07:30 | 2026-06-02
02/06/2026 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:02 | 2026-06-03
مفاجأة "كروية".. الألمان غير متحمسون لمتابعة مباريات "المونديال"
04:30 | 2026-06-03
العراق في المونديال بعد 40 عاما.. هل من آمال؟
02:22 | 2026-06-03
سباق تجاري ضخم في كأس العالم
00:52 | 2026-06-03
بعد السخرية: صفقة ألفاريز تتفاعل بين برشلونة وأتلتيكو.. ما دور سيميوني؟
23:39 | 2026-06-02
قبيل انطلاق المونديال.. روبيو: لن نسمح بدخول أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري ضمن الوفد الايراني
23:35 | 2026-06-02
مونديال 2026.. مليارات مرتقبة
فيديو
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
03/06/2026 13:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
03/06/2026 13:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
03/06/2026 13:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24