لعشاق كرة القدم.. هكذا تستطيعون متابعة مباريات المونديال مجانا

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وتستضيف والمكسيك وكندا منافسات خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 .ويمكن متابعة المباريات عبر قنوات "فوكس" و"FS1" و"Telemundo" و"Universo" المتاحة على منصتي " " و"DirecTV"، شرط الاشتراك في الخدمة.وتوفر "فوكس" بث المباريات باللغة ، فيما تتيح منصة "Peacock" متابعة مباريات كأس العالم 2026 باللغة .وتبلغ الفترة التجريبية المجانية عبر "يوتيوب" 21 يوماً، مقابل 7 أيام عبر "فوكس 1"، و5 أيام عبر منصة "DirecTV".