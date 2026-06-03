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رياضة

لعشاق كرة القدم.. هكذا تستطيعون متابعة مباريات المونديال مجانا

Lebanon 24
03-06-2026 | 04:07
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لعشاق كرة القدم.. هكذا تستطيعون متابعة مباريات المونديال مجانا
لعشاق كرة القدم.. هكذا تستطيعون متابعة مباريات المونديال مجانا photos 0
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أتاحت شبكة قنوات "فوكس" الأميركية إمكانية مشاهدة مباريات كأس العالم 2026 عبر فترة تجريبية مجانية، قبل انطلاق البطولة بعد 8 أيام.
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وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا منافسات كأس العالم خلال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز.

ويمكن متابعة المباريات عبر قنوات "فوكس" و"FS1" و"Telemundo" و"Universo" المتاحة على منصتي "يوتيوب" و"DirecTV"، شرط الاشتراك في الخدمة.

وتوفر "فوكس" بث المباريات باللغة الإنكليزية، فيما تتيح منصة "Peacock" متابعة مباريات كأس العالم 2026 باللغة الإسبانية.

وتبلغ الفترة التجريبية المجانية عبر "يوتيوب" 21 يوماً، مقابل 7 أيام عبر "فوكس 1"، و5 أيام عبر منصة "DirecTV".
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