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رياضة

بعد رحيله عن برشلونة.. زوجة ليفاندوفسكي تلمح إلى وجهته المقبلة

Lebanon 24
03-06-2026 | 10:39
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بعد رحيله عن برشلونة.. زوجة ليفاندوفسكي تلمح إلى وجهته المقبلة
بعد رحيله عن برشلونة.. زوجة ليفاندوفسكي تلمح إلى وجهته المقبلة photos 0
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اختتم ليفاندوفسكي مسيرته كلاعب في نادي برشلونة بعد 4 مواسم، منذ انضمامه للفريق قادما من بايرن ميونخ الألماني.
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وألمحت آنا ليفاندوفسكا زوجة نجم نادي برشلونة السابق إلى وجهة اللاعب المقبلة بعدما غادر الدولي البولندي صفوف البلوغرانا خلال الأسابيع الماضية بشكل رسمي بعدما لم يجدد ابن الـ37 عاما عقده مع النادي الإسباني.
 
وأشارت ليفاندوفسكا عبر حسابها الرسمي في ''إنستغرام'' إلى أن وجهة ليفاندوفسكي المقبلة قد تكون الانتقال إلى الدوري التركي. (روسيا اليوم) 
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