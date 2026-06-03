بعد رحيله عن برشلونة.. زوجة ليفاندوفسكي تلمح إلى وجهته المقبلة

اختتم ليفاندوفسكي مسيرته كلاعب في بعد 4 مواسم، منذ انضمامه للفريق قادما من الألماني.

Advertisement

وألمحت آنا ليفاندوفسكا زوجة نجم نادي السابق إلى وجهة اللاعب المقبلة بعدما غادر الدولي البولندي صفوف البلوغرانا خلال الأسابيع الماضية بشكل رسمي بعدما لم يجدد ابن الـ37 عاما عقده مع .

وأشارت ليفاندوفسكا عبر حسابها الرسمي في ''إنستغرام'' إلى أن وجهة ليفاندوفسكي المقبلة قد تكون الانتقال إلى الدوري . (روسيا اليوم)