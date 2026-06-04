ما هي الورقة الرابحة لتونس في الطريق إلى مونديال 2026؟



Advertisement



وبعد سنوات قليلة، تحول لاعب خط الوسط الشاب إلى أحد أعمدة مشروع تجديد المنتخب التونسي، وأحد أبرز الأسماء التي تعقد عليها الجماهير آمالها قبل نهائيات 2026. عندما قرر حنبعل المجبري تمثيل المنتخب التونسي عام 2021، رأى كثيرون أن "نسور قرطاج" كسبوا واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في الأوروبية.وبعد سنوات قليلة، تحول لاعب خط الوسط الشاب إلى أحد أعمدة مشروع تجديد المنتخب التونسي، وأحد أبرز الأسماء التي تعقد عليها الجماهير آمالها قبل نهائيات 2026.





وُلد المجبري عام 2003 في لأبوين تونسيين، ونشأ في بيئة ساعدته على صقل موهبته الكروية منذ سن مبكرة داخل أكاديميات الناشئين . وسرعان ما لفت الأنظار بقدراته الفنية الكبيرة، ما جعله محط اهتمام عدد من أكبر الأندية الأوروبية.



وشكل انتقاله إلى أكاديمية مانشستر يونايتد عام 2019 نقطة تحول بارزة في مسيرته، حيث واصل تطوره داخل أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول بعد عامين.



ويتميز المجبري بقدرته على أداء أدوار متعددة في خط الوسط، جامعًا بين المهارة الفنية والحيوية الكبيرة والضغط المتواصل على المنافسين، وهي صفات جعلته عنصرًا مهمًا في مختلف الفرق التي لعب لها.



وبرز اسمه بقوة لدى الجماهير التونسية خلال كأس العرب 2021 في قطر، بعدما ساهم بأداء لافت في وصول المنتخب إلى المباراة النهائية، ليتحول سريعًا إلى أحد أكثر اللاعبين شعبية في البلاد.



وخاض الدولي التونسي عدة تجارب في الملاعب والإسبانية، من بينها فترات مع برمنغهام سيتي وإشبيلية، قبل أن يستقر في صفوف بيرنلي، حيث واصل اكتساب الخبرة والاحتكاك بالمستويات التنافسية العالية. من الناشئين.. إلى أكبر الأندية الأوروبيةوُلد المجبري عام 2003 في لأبوين تونسيين، ونشأ في بيئة ساعدته على صقل موهبته الكروية منذ سن مبكرة داخل أكاديميات الناشئين . وسرعان ما لفت الأنظار بقدراته الفنية الكبيرة، ما جعله محط اهتمام عدد من أكبر الأندية الأوروبية.وشكل انتقاله إلى أكاديمية مانشستر يونايتد عام 2019 نقطة تحول بارزة في مسيرته، حيث واصل تطوره داخل أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول بعد عامين.ويتميز المجبري بقدرته على أداء أدوار متعددة في خط الوسط، جامعًا بين المهارة الفنية والحيوية الكبيرة والضغط المتواصل على المنافسين، وهي صفات جعلته عنصرًا مهمًا في مختلف الفرق التي لعب لها.وبرز اسمه بقوة لدى الجماهير التونسية خلال كأس العرب 2021 في قطر، بعدما ساهم بأداء لافت في وصول المنتخب إلى المباراة النهائية، ليتحول سريعًا إلى أحد أكثر اللاعبين شعبية في البلاد.وخاض الدولي التونسي عدة تجارب في الملاعب والإسبانية، من بينها فترات مع برمنغهام سيتي وإشبيلية، قبل أن يستقر في صفوف بيرنلي، حيث واصل اكتساب الخبرة والاحتكاك بالمستويات التنافسية العالية.

ركيزة أساسية لـ"نسور قرطاج"



وعلى الصعيد الدولي، اختار المجبري الدفاع عن ألوان تونس رغم تمثيله سابقًا لمنتخبات فرنسا السنية، ليصبح لاحقًا أحد الركائز الأساسية في تشكيلة "نسور قرطاج" خلال كأس أمم وتصفيات كأس العالم.



ورغم تعرضه مؤخرًا لإصابة عضلية أبعدته لفترة عن الملاعب، فإن عودته السريعة أكدت أهميته داخل فريقه ومنتخب بلاده، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى.



ويحمل اسم "حنبعل" رمزية خاصة لدى التونسيين، في إشارة إلى القائد القرطاجي الشهير، ما أضفى بعدًا إضافيا على علاقة الجماهير باللاعب الذي يجسد اليوم صورة الجيل الجديد من المحترفين التونسيين في .



ومع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا باعتباره أحد أبرز مفاتيح المنتخب التونسي، في مسعى لتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في تجاوز الدور الأول للمرة الأولى في تاريخ مشاركات تونس بالمونديال.