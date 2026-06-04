جماهير الهلال تترقب بعد رسالة نارية من الوليد بن طلال

أشعل الأمير الوليد
بن طلال جدلاً واسعاً بين مشجعي نادي الهلال السعودي برسالة نارية وجهها عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس".
واستحوذ الوليد بن طلال على 70% من أسهم شركة كرة القدم بنادي الهلال السعودي.
وكتب الوليد بن طلال تغريدة، اليوم الخميس، عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "هدوء ما قبل العاصفة
"، كما وضع شعار قلب أزرق إشارة إلى أن رسالته مرتبطة بنادي الهلال.
واكتفى الهلال بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي بعد الفوز على الخلود في الدور النهائي.
وخسر الهلال لقب الدوري السعودي لصالح النصر، كما أنه ودع دوري
أبطال آسيا للنخبة على يد السد القطري
بركلات الترجيح في دور الستة عشر.
وتفتح رسالة الوليد بن طلال الباب أمام تغييرات واسعة في الهلال السعودي خلال الموسم المقبل.
ويسعى الهلال إلى تدعيم صفوفه بعدة صفقات مدوية في الموسم المقبل لاستعادة الألقاب.
ويقود الهلال مديره الفني الإيطالي
سيموني إنزاغي الذي تولى المهمة في صيف 2025 بعد رحيله عن إنتر ميلان الإيطالي.