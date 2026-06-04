قبل افتتاح كأس العالم 2026.. "Dai Dai" تتحول إلى ترند عالمي

تشهد الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، التي تحمل عنوان Dai Dai، انتشارا واسعا وتفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، رغم إطلاقها قبل انطلاق البطولة.

وحققت الأغنية خلال فترة قصيرة نسبيا انتشارا لافتا بين الجماهير، حيث تصدرت مقاطعها المتداولة على المنصات الرقمية، وسط تفاعل كبير من عشاق الذين تداولوا لقطاتها وشاركوا في تحديات مرتبطة بها، ما ساهم في تعزيز حضورها كأحد أبرز الرموز المرتبطة بالمونديال المقبل.

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ويأتي هذا التفاعل ضمن الحملة الترويجية للبطولة، التي تهدف إلى خلق أجواء احتفالية مبكرة تعكس حجم الحدث العالمي، خاصة مع التوسع الكبير في عدد المنتخبات والمباريات في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ . (روسيا اليوم)