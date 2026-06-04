ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

يعيش فترة عصيبة من إعادة هيكلة الفريق بعد الموسم السيء الذي عانى فيه العديد من التخبطات الفنية والسلوكية.

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وكان ألفارو أربيلوا قد تولى القيادة الفنية لريال مدريد بعد إقالة ألونسو في شهر يناير الماضي، عقب خسارة السوبر الإسباني ونشوب العديد من الخلافات داخل غرفة الملابس.



وأشارت تقارير عدة سابقة إلى أن ريال مدريد سيحسم تعاقده مع دينزل دزمفريس وإبراهيما كوناتي لتدعيم خط دفاع الفريق الفترة المقبلة. وأكدت العديد من المصادر الموثوقة والصحف على تولي القيادة الفنية لنادي في الموسم المقبل خلفًا للإسباني ألفارو أربيلوا.وكان ألفارو أربيلوا قد تولى القيادة الفنية لريال مدريد بعد إقالة ألونسو في شهر يناير الماضي، عقب خسارة السوبر الإسباني ونشوب العديد من الخلافات داخل غرفة الملابس.وأشارت تقارير عدة سابقة إلى أن ريال مدريد سيحسم تعاقده مع دينزل دزمفريس وإبراهيما كوناتي لتدعيم خط دفاع الفريق الفترة المقبلة.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ريال مدريد أبلغ رسميا اليوم بوثيقة رسمية تفيد بتفعيل بند فسخ العقد لضم دينزل دومفريس".



وأفاد أن دومفريس أجرى الفحوصات الطبية في اليوم الأربعاء كلاعب جديد في ريال مدريد وأن الأمر انتهى بشكل مؤكد.



وبالنسبة للقيمة المالية فكشف رومانو أن إنتر ميلان حصل على 20 مليون والصفقة حسمت. (روسيا اليوم)