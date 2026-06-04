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رياضة
ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد
Lebanon 24
04-06-2026
|
14:00
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يعيش
ريال مدريد
فترة عصيبة من إعادة هيكلة الفريق بعد الموسم السيء الذي عانى فيه العديد من التخبطات الفنية والسلوكية.
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وأكدت العديد من المصادر الموثوقة والصحف
الإسبانية
على تولي
جوزيه مورينيو
القيادة الفنية لنادي
ريال
مدريد
في الموسم المقبل خلفًا للإسباني ألفارو أربيلوا.
وكان ألفارو أربيلوا قد تولى القيادة الفنية لريال مدريد بعد إقالة
تشابي
ألونسو في شهر يناير الماضي، عقب خسارة السوبر الإسباني ونشوب العديد من الخلافات داخل غرفة الملابس.
وأشارت تقارير عدة سابقة إلى أن ريال مدريد سيحسم تعاقده مع دينزل دزمفريس وإبراهيما كوناتي لتدعيم خط دفاع الفريق الفترة المقبلة.
وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ريال مدريد أبلغ
إنتر
ميلان
رسميا اليوم بوثيقة رسمية تفيد بتفعيل بند فسخ العقد لضم دينزل دومفريس".
وأفاد أن دومفريس أجرى الفحوصات الطبية في
هولندا
اليوم الأربعاء كلاعب جديد في ريال مدريد وأن الأمر انتهى بشكل مؤكد.
وبالنسبة للقيمة المالية فكشف رومانو أن إنتر ميلان حصل على 20 مليون
يورو
والصفقة حسمت. (روسيا اليوم)
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