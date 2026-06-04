بيريز يخطط لضم لامين يامال إلى ريال مدريد

كشف إيباي يانوس صانع المحتوى الإسباني الشهير عن احتمالية انتقال نجم إلى وذلك في صفقة تاريخية ينوي تقديمها رئيس الأخير خلال الانتخابات الرئاسية أمام منافسه إنريكي ريكلمي.

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وقال إيباي أحد أشهر المؤثرين في العالم وإسبانيا والذي يرتبط بعلاقات متينة مع نجوم عبر بث مباشر: من خلال معرفتي بفلورنتينو فإنه سيذهب للتعاقد مع لامين يامال خلال الأسبوع الحالي. (العربية)