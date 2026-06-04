تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بيريز يخطط لضم لامين يامال إلى ريال مدريد
Lebanon 24
04-06-2026
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف إيباي يانوس صانع المحتوى الإسباني الشهير عن احتمالية انتقال
لامين يامال
نجم
برشلونة
إلى
ريال مدريد
وذلك في صفقة تاريخية ينوي تقديمها
فلورنتينو بيريز
رئيس الأخير خلال الانتخابات الرئاسية أمام منافسه إنريكي ريكلمي.
Advertisement
وقال إيباي أحد أشهر المؤثرين في العالم وإسبانيا والذي يرتبط بعلاقات متينة مع نجوم
كرة القدم
عبر بث مباشر: من خلال معرفتي بفلورنتينو
بيريز
فإنه سيذهب للتعاقد مع لامين يامال خلال الأسبوع الحالي. (العربية)
مواضيع ذات صلة
لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
Lebanon 24
لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
05/06/2026 03:37:05
05/06/2026 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يرد بسرعة على عرض الأهلي السعودي لضم فالفيردي!
Lebanon 24
ريال مدريد يرد بسرعة على عرض الأهلي السعودي لضم فالفيردي!
05/06/2026 03:37:05
05/06/2026 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مستغلاً رحيل غوارديولا.. ريال مدريد يخطط لضم رودري وثنائي السيتي
Lebanon 24
مستغلاً رحيل غوارديولا.. ريال مدريد يخطط لضم رودري وثنائي السيتي
05/06/2026 03:37:05
05/06/2026 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين يامال لا يريد المجازفة.. وقرار قبل المونديال
Lebanon 24
لامين يامال لا يريد المجازفة.. وقرار قبل المونديال
05/06/2026 03:37:05
05/06/2026 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فلورنتينو بيريز
لامين يامال
ريال مدريد
كرة القدم
إسبانيا
بيريز
مدريد
قد يعجبك أيضاً
ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد
Lebanon 24
ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد
14:00 | 2026-06-04
04/06/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل افتتاح كأس العالم 2026.. "Dai Dai" تتحول إلى ترند عالمي
Lebanon 24
قبل افتتاح كأس العالم 2026.. "Dai Dai" تتحول إلى ترند عالمي
10:36 | 2026-06-04
04/06/2026 10:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جماهير الهلال تترقب بعد رسالة نارية من الوليد بن طلال
Lebanon 24
جماهير الهلال تترقب بعد رسالة نارية من الوليد بن طلال
07:24 | 2026-06-04
04/06/2026 07:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمته ما بين 25 و35 مليون يورو.. قصر رونالدو الفخم في البرتغال يُثير دهشة المتابعين (فيديو)
Lebanon 24
قيمته ما بين 25 و35 مليون يورو.. قصر رونالدو الفخم في البرتغال يُثير دهشة المتابعين (فيديو)
04:35 | 2026-06-04
04/06/2026 04:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح يتطلع لتحسين سجله مع منتخب مصر في مونديال 2026
Lebanon 24
صلاح يتطلع لتحسين سجله مع منتخب مصر في مونديال 2026
03:59 | 2026-06-04
04/06/2026 03:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان هام من "ألفا" لجميع المشتركين.. هذا ما سيحدث ابتداءً من منتصف الليل
Lebanon 24
بيان هام من "ألفا" لجميع المشتركين.. هذا ما سيحدث ابتداءً من منتصف الليل
15:27 | 2026-06-04
04/06/2026 03:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل كانت ستُوجّه "ضربة كبيرة" للضاحية الجنوبية... ماذا قال تقرير بريطانيّ عن مكالمة ترامب - نتنياهو؟
Lebanon 24
إسرائيل كانت ستُوجّه "ضربة كبيرة" للضاحية الجنوبية... ماذا قال تقرير بريطانيّ عن مكالمة ترامب - نتنياهو؟
08:30 | 2026-06-04
04/06/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة)
Lebanon 24
عمره 44 عاماً فقط.. وفاة ممثل معروف بشكل مُفاجئ والسبب غير واضح (صورة)
01:19 | 2026-06-04
04/06/2026 01:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لا خيار أمام أميركا سوى تسليح الجيش وتقويته
Lebanon 24
لا خيار أمام أميركا سوى تسليح الجيش وتقويته
09:00 | 2026-06-04
04/06/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: إسرائيل ستواجه صعوبة في تحقيق السلام مع لبنان
Lebanon 24
تقرير بريطاني: إسرائيل ستواجه صعوبة في تحقيق السلام مع لبنان
10:30 | 2026-06-04
04/06/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2026-06-04
ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد
10:36 | 2026-06-04
قبل افتتاح كأس العالم 2026.. "Dai Dai" تتحول إلى ترند عالمي
07:24 | 2026-06-04
جماهير الهلال تترقب بعد رسالة نارية من الوليد بن طلال
04:35 | 2026-06-04
قيمته ما بين 25 و35 مليون يورو.. قصر رونالدو الفخم في البرتغال يُثير دهشة المتابعين (فيديو)
03:59 | 2026-06-04
صلاح يتطلع لتحسين سجله مع منتخب مصر في مونديال 2026
02:56 | 2026-06-04
ما هي الورقة الرابحة لتونس في الطريق إلى مونديال 2026؟
فيديو
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
03:13 | 2026-06-04
05/06/2026 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
05/06/2026 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
05/06/2026 03:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24