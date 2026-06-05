كلوب في ريال مدريد؟ ريكيلمي يحسم موقفه ويكشف وعده الانتخابي

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وكان الصحافي في "سكاي سبورت" فابريزيو رومانو قد أشار إلى أن مدرب السابق قد يكون ضمن مشروع ريكيلمي الانتخابي.وقال ريكيلمي، في تصريحات نشرتها "Madrid Universal": "لم أتحدث مع كلوب إطلاقاً، رغم أنه مدرب رائع".وعند سؤاله عما إذا كان راؤول غونزاليس، الذي يخطط لتعيينه مديراً رياضياً، قد تواصل مع كلوب، أجاب: "هذا السؤال يجب أن يُوجه له".وعن هوية المدرب المقبل لريال في حال فوزه بالانتخابات الأحد المقبل، قال ريكيلمي: "حددت عدة أسماء، وأتمنى الإعلان عنها قبل نهاية الحملة".وأكد أن فيسنتي ديل بوسكي سينضم إلى مشروعه "بشكل تطوعي تماماً"، من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بأي مصلحة شخصية.أما بشأن وعده بضم إيرلينغ هالاند من ، فقال: "موقفه ظهر رائعاً بالنسبة لي، ويجب حمايته. إذا أصبحت رئيساً، أؤكد بكل ثبات أنه سيلعب مع رودري في مدريد".وختم ريكيلمي حديثه بالإشارة إلى أنه سيحاول الإعلان عن "اسم مهم آخر"، موضحاً أن لجنة الثلاثة تعمل على تجهيز قائمة ترشح متكاملة.