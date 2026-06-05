ألفاريز يشعل التوتر بين برشلونة وأتلتيكو.. واللاعب يختار وجهته

يرغب في التعاقد مع جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو ، لتعزيز خطه الهجومي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" ، وصلت علاقة ألفاريز مع أتلتيكو مدريد إلى مرحلة متوترة، في ظل رغبة المهاجم الأرجنتيني في الانتقال إلى برشلونة، ما يمنح النادي الكتالوني دفعة قوية في سباق الصفقة.

ورغم توصل أتلتيكو مدريد إلى اتفاق مع بشأن انتقال اللاعب، فإن ألفاريز يفضّل اللعب في ملعب "كامب نو".

في المقابل، يرفض مجلس إدارة أتلتيكو مدريد بيع ألفاريز إلى برشلونة، ووجّه انتقادات علنية إلى مساعي النادي الكتالوني المستمرة لضمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويخطط برشلونة لتعليق تحركاته مؤقتاً في هذا الملف، أن تساهم بطولة المقبلة في تهدئة الأجواء بين الأطراف المعنية.

ويستعد ألفاريز حالياً مع منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقب كأس العالم 2026، والسعي نحو تحقيق النجمة الرابعة بعد التتويج بمونديال قطر 2022.