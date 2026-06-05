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رياضة

بينهم عربي.. أصغر 5 لاعبين في المونديال

Lebanon 24
05-06-2026 | 01:59
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بينهم عربي.. أصغر 5 لاعبين في المونديال
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مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 منتصف الشهر الحالي، تتجه الأنظار إلى قوائم المنتخبات المشاركة، ولا سيما الأسماء الشابة التي تستعد للظهور على المسرح العالمي.
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ويبرز في نسخة هذا العام خمسة لاعبين يُعدّون من أصغر المشاركين في البطولة، يتقدمهم المكسيكي جيلبرتو مورا، لاعب وسط كلوب تيخوانا، البالغ 17 عاماً و7 أشهر، والذي يحظى بمتابعة من عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وتضم القائمة أيضاً التشيكي هوجو سوتشوريك، البالغ 17 عاماً و11 شهراً، والذي يتميز ببنية جسدية قوية، إذ يبلغ طوله 1.83 متراً.

ومن ألمانيا، يبرز اسم لينارت كارل، البالغ 18 عاماً و3 أشهر، بفضل قدرته العالية على التمرير.

كما يحضر السنغالي إبراهيما مباي، البالغ 18 عاماً و4 أشهر، بعدما دخل التاريخ مؤخراً كأصغر هداف لمنتخب السنغال في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وعربياً، يخطف المصري حمزة عبد الكريم الأضواء، وهو مهاجم يبلغ 18 عاماً و4 أشهر، بعد تألقه اللافت في كأس العالم تحت 17 سنة عام 2025، حيث سجل هدفين، ما منحه فرصة الوجود مع المنتخب الأول إلى جانب أسماء بارزة مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

وظهر عبد الكريم مؤخراً في صور عدة إلى جانب صلاح، وسط أنباء عن اهتمام نجم ليفربول بهذه الموهبة الصاعدة. (العربية)
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