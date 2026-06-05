الأهلي المصري يحسم 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه

Advertisement

حسمت إدارة 3 صفقات كبرى لتدعيم صفوف الفريق بعد التخلص من المدرب الدنماركي ييس توروب.وأعلن في الساعات القليلة الماضية فسخ التعاقد مع ييس توروب بالتراضي.وقرر الأهلي توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة ييس توروب بجانب وليد مدير وباقي أفراد الجهاز المعاون.وكشفت قناة "أون سبورت" عن توصل الأهلي لاتفاق مع ثلاثي إنبي أقطاي عبدالله وعلي محمود وحامد عبدالله من أجل الحصول على خدماتهم في الموسم المقبل.وأشارت إلى أن الأهلي أتم الاتفاق مع اللاعبين الثلاثة بشكل منفصل وحصل على توقيعهم.وأكدت أن إدارة الأهلي لم تتحرك بعد رسمياً من أجل التعاقد مع ثلاثي إنبي بسبب التحفظ على الطلبات التي يشترطها أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.ويلعب حامد عبدالله في مركز الجناح الأيسر كما أن علي محمود يلعب في مركز الوسط الهجومي بينما يلعب أقطاي في مركز رأس الحربة.وانضم أقطاي إلى القائمة المبدئية لمنتخب مصر في 2026 قبل استبعاده من القائمة النهائية.