مانشستر سيتي ينفي مجددًا وجود شرط جزائي في عقد هالاند

رد نادي مانشستر سيتي
الإنجليزي، مجددًا على تصريحات إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد
، بشأن وعده بالتعاقد مع إيرلينغ هالاند
نجم السيتيزين، حال فوزه بانتخابات النادي الملكي.
وكان ريكيلمي أكّد في وقت سابق أنه توصّل إلى اتفاق مع المهاجم النرويجي ليصبح لاعبًا في ريال مدريد
في حال انتخابه رئيسًا.
وقال: "نعم، لديه شرط جزائي"، مُشيرًا إلى إمكانية إتمام الصفقة، وأن وضع هالاند
يختلف تمامًا عن وضع رودري، الذي قال "علينا التفاوض بشأنه مع السيتي".
كما أكد أنه "إذا لم يفِ بوعده، أو بوعده بضم رودري في حال انتخابه رئيسًا، فلديه اتفاقية موثقة رسميًا يتعهد فيها بدفع رسوم عضوية النادي للعام المقبل لـ 100 ألف عضو، والتي تبلغ حوالي 15 مليون يورو
".
واكتفى ممثلو هالاند بالتعليق على الموضوع في بيان مقتضب مشترك من والد اللاعب ووكيلته، رافايلا بيمينتا: "الأمر برمته مسلٍّ للغاية، لكنه غير صحيح. نتمنى التوفيق لكلا المرشحين في انتخابات ريال مدريد".
وعاد ريكيلمي وقال لصحيفة "آس": "لا يمكنني أن أطلب ثقة الأعضاء إن لم أكن أؤمن بمقترحي. سأبلغ 37 عامًا قريبًا. وهذا النفي جزء من اللعبة".
رد جديد من مانشستر سيتي
نفى مانشستر
سيتي مجددًا وجود مثل هذا الشرط الذي يسمح لهالاند بالرحيل عن السيتي من طرف واحد.
ونقلت صحيفة "آس" عن مصادر داخل النادي الإنجليزي، أن "وجود شرط جزائي في عقد إرلينغ هالاند
"، أمر غير صحيح على الإطلاق.
وشدد المصدر على أن كلام ريكيلمي لا يتسند على أي وثائق، ونادي مانشستر "يُصر" على عدم وجود شرط جزائي في عقد هالاند.