من بينهم موهبة عربية.. هؤلاء هم أصغر 5 لاعبين في مونديال 2026

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تضم النسخة الحالية من 2026 مجموعة من أصغر اللاعبين المشاركين، يتقدمهم المكسيكي جيلبرتو مورا، الذي يبلغ من العمر 17 عاما و7 أشهر فقط.ويعد لاعب خط الوسط من أبرز المواهب الصاعدة في المكسيكية، بعدما فرض نفسه مع نادي تيخوانا وجذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.ويأتي التشيكي هوجو سوتشوريك في المركز الثاني بين أصغر المشاركين، بعمر 17 عاما و11 شهرا، حيث ينظر إليه كأحد أبرز المواهب الدفاعية في بلاده بفضل قوته البدنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.كما تضم القائمة الألماني لينارت كارل، البالغ 18 عاما و3 أشهر، والذي برز في الفئات السنية لمنتخب بفضل رؤيته المميزة للملعب ودقته العالية في صناعة الفرص.ويحضر السنغالي إبراهيما مباي ضمن الجيل الواعد في البطولة بعمر 18 عاما و4 أشهر، بعدما خطف الأضواء في السنوات الأخيرة وأصبح أصغر لاعب يسجل لمنتخب السنغال في نهائيات الإفريقية، ما جعله أحد أبرز الأسماء المنتظرة في المونديال.وعربيا، يبرز اسم المصري حمزة كأحد أصغر اللاعبين المشاركين في البطولة وأحد أكثرهم إثارة للاهتمام.ويبلغ مهاجم منتخب مصر 18 عاما و4 أشهر، لكنه نجح خلال فترة قصيرة في كسب ثقة الجهاز الفني للمنتخب الأول بفضل تألقه اللافت في كأس العالم تحت 17 عاما، حيث لفت الأنظار بأهدافه وأدائه المميز.