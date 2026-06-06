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رياضة

ليفربول يدخل مرحلة جديدة بعد موسم مخيب وتغييرات جذرية

Lebanon 24
06-06-2026 | 06:11
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ليفربول يدخل مرحلة جديدة بعد موسم مخيب وتغييرات جذرية
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يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي مقبل على صيف ساخن قد يشهد أكبر عملية إعادة بناء في الفريق منذ سنوات، بعدما ودّع بالفعل عدداً من الأسماء البارزة مع نهاية موسم 2025-2026.
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وكان ملعب "آنفيلد" قد شهد لحظات مؤثرة في الجولة الأخيرة من الموسم، بعدما ودعت الجماهير النجم المصري محمد صلاح والظهير الإسكتلندي أندي روبرتسون، كما ودع النادي المدافع إبراهيما كوناتي.

كما شهدت الفترة الأخيرة تغييرات فنية مهمة، بعد رحيل المدرب الهولندي آرني سلوت، الأمر الذي فتح الباب أمام مرحلة جديدة داخل النادي الإنجليزي.

كان نادي ليفربول أعلن تعيين الإسباني أندوني إيراولا مديرا فنيا للفريق خلفا لسلوت.

وسيتولى إيراولا البالغ 43 عاما تدريب الفريق بدءا من موسم 2026-27 وحتى صيف 2028.

وأنهى ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الخامس وسيلعب الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.


وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن قائمة الراحلين المحتملين قد تتسع لتشمل 9 لاعبين إضافيين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كيرتس جونز

يواجه لاعب الوسط الإنجليزي مستقبلاً غامضًا في ظل اهتمام متزايد من إنتر ميلان الإيطالي، إذ تدرس إدارة ليفربول العروض المحتملة المقدمة للاعب.

هارفي إليوت

يفضّل النجم الشاب الانتظار لمعرفة رؤية المدرب الجديد ودوره داخل المشروع الفني المقبل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

فيديريكو كييزا

يبدو أن رحلة الجناح الإيطالي مع ليفربول تقترب من نهايتها بعد فترة لم ينجح خلالها في فرض نفسه بشكل دائم داخل التشكيلة الأساسية، مع وجود اهتمام من عدة أندية إيطالية بإعادته إلى الدوري الإيطالي.

كالفين رامزي

الظهير الأيمن الشاب يُعد من أبرز المرشحين للرحيل، بعدما عانى من الإصابات وقلة المشاركات، وسط قناعة متزايدة بأنه بحاجة إلى خوض تجربة جديدة.

إعارات منتظرة للمواهب الشابة

تتجه إدارة ليفربول أيضًا إلى منح عدد من المواهب الصاعدة فرصة اكتساب الخبرة عبر الإعارة، وفي مقدمتهم، تري نيوني، كيران موريسون، جيمس ماكونيل، ستيفان باجسيتيتش، جايدن دانز.

وترى الإدارة أن حصول هؤلاء اللاعبين على دقائق لعب منتظمة مع فرق أخرى سيكون أفضل لعملية تطويرهم الفني في الموسم المقبل.

صيف التغيير الكبير

إذا تمت هذه التحركات، فإن ليفربول قد يشهد رحيل أكثر من عشرة لاعبين خلال سوق الانتقالات الحالية، في واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة التي عرفها النادي في السنوات الأخيرة.

وسيكون التحدي الأكبر أمام الإدارة الجديدة هو تعويض رحيل الأسماء المؤثرة، وفي مقدمتها محمد صلاح، الذي ترك إرثًا استثنائيًا يصعب تعويضه داخل الملعب وخارجه.
 
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