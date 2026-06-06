لاعب ألماني بارز بات خارج حسابات كأس العالم.. من هو؟

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وقال الاتحاد الألماني عبر حسابه على "إنستغرام" إن "ليني تعرض لتمزق عضلي خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبسبب هذه الإصابة سيغيب عن البطولة"، وأضاف: "نتمنى لك الشفاء العاجل. نحن نفكر بك".واستدعى المنتخب الألماني لاعب وسط لايبزيغ أسان أودراوغو ليحل بدلا من لاعب البالغ 18 عاماً.وكان يوليان ناغلسمان قال في وقت سابق في شيكاغو، قبيل المباراة الودية المقررة أمام ، السبت، إن إصابة كارل "لا تبدو جيدة"، مشيراً إلى أنه نقل إلى المستشفى لإجراء فحوص.ويعد غياب كارل ضربة لألمانيا، إذ كان أحد أبرز مفاجآت موسم البوندسليغا بعدما خاض باكورته في الدرجة الأولى هذا الموسم، وفرض نفسه سريعا ضمن تشكيلة المدرب البلجيكي فنسان كومباني المتوجة باللقب.وبدأ كارل أول مباراة له مع المنتخب الألماني في الفوز على 4-0 الأحد، وصنع خلالها هدفاً.وأكد ناغلسمان أيضاً أن الحارس المخضرم مانويل نوير لن يكون جاهزا في الوقت المناسب لمواجهة الولايات المتحدة، لكنه أعرب عن أمله في عودته خلال أول مباراة لألمانيا في كأس العالم أمام كوراساو في 14 حزيران.وكان نوير (40 عاماً)، المتوج بلقب كأس العالم 2014، استدعي بشكل مفاجئ للبطولة في الماضي، بعد قرابة عامين على إعلانه الاعتزال الدولي.وقال ناغلسمان: "في مثل سنه لا يحتاج إلى فترة إحماء. هو يعرف كيف يتعامل مع المواقف ذات الضغط العالي. إنه في طريقه إلى بلوغ الجاهزية القصوى. لكننا لا نريد المخاطرة (أمام الولايات المتحدة)".