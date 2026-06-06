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رياضة

لاعب ألماني بارز بات خارج حسابات كأس العالم.. من هو؟

Lebanon 24
06-06-2026 | 06:50
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لاعب ألماني بارز بات خارج حسابات كأس العالم.. من هو؟
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خرج المهاجم الألماني الشاب لينارت كارل من حسابات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة خلال التدريب.
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وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر حسابه على "إنستغرام" إن "ليني تعرض لتمزق عضلي خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبسبب هذه الإصابة سيغيب عن البطولة"، وأضاف: "نتمنى لك الشفاء العاجل. نحن نفكر بك".

واستدعى المنتخب الألماني لاعب وسط لايبزيغ أسان أودراوغو ليحل بدلا من لاعب بايرن ميونيخ البالغ 18 عاماً.

وكان المدير الفني يوليان ناغلسمان قال في وقت سابق في شيكاغو، قبيل المباراة الودية المقررة أمام الولايات المتحدة، السبت، إن إصابة كارل "لا تبدو جيدة"، مشيراً إلى أنه نقل إلى المستشفى لإجراء فحوص.

ويعد غياب كارل ضربة لألمانيا، إذ كان أحد أبرز مفاجآت موسم البوندسليغا بعدما خاض باكورته في الدرجة الأولى هذا الموسم، وفرض نفسه سريعا ضمن تشكيلة المدرب البلجيكي فنسان كومباني المتوجة باللقب.

وبدأ كارل أول مباراة له مع المنتخب الألماني في الفوز على فنلندا 4-0 الأحد، وصنع خلالها هدفاً.

وأكد ناغلسمان أيضاً أن الحارس المخضرم مانويل نوير لن يكون جاهزا في الوقت المناسب لمواجهة الولايات المتحدة، لكنه أعرب عن أمله في عودته خلال أول مباراة لألمانيا في كأس العالم أمام كوراساو في 14 حزيران.

وكان نوير (40 عاماً)، المتوج بلقب كأس العالم 2014، استدعي بشكل مفاجئ للبطولة في مايو الماضي، بعد قرابة عامين على إعلانه الاعتزال الدولي.

وقال ناغلسمان: "في مثل سنه لا يحتاج إلى فترة إحماء. هو يعرف كيف يتعامل مع المواقف ذات الضغط العالي. إنه في طريقه إلى بلوغ الجاهزية القصوى. لكننا لا نريد المخاطرة (أمام الولايات المتحدة)".
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