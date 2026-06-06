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رياضة

البرازيل تهزم مصر ودياً.. وشوبير يلفت الأنظار قبل المونديال

Lebanon 24
06-06-2026 | 23:42
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البرازيل تهزم مصر ودياً.. وشوبير يلفت الأنظار قبل المونديال
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خسر منتخب مصر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد بنك هانتينغتون في كليفلاند بولاية أوهايو الأميركية، في آخر اختبار للفريقين قبل انطلاق كأس العالم 2026.
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وافتتح برونو غيمارايش التسجيل مبكراً للبرازيل، قبل أن ينجح مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في إدراك التعادل لمصر في الدقيقة 11، مستفيداً من خطأ في تمرير الكرة من ماركينيوس، ليسددها بدقة في شباك أليسون بيكر.

ويدين المنتخب المصري بالكثير لحارسه مصطفى شوبير، الذي تألق في التصدي لعدد من الفرص الخطيرة، خصوصاً في الشوط الأول، أمام محاولات فينيسيوس جونيور ورافينيا وإيغور تياغو.

وكانت مصر قد دخلت أجواء المباراة سريعاً، بعدما أرسل أحمد فتوح عرضية خطيرة في الدقيقة السابعة مرت أمام المرمى من دون متابعة، قبل أن تستغل البرازيل خطأ دفاعياً وتتقدم عبر غيمارايش.

وفي الدقيقة 17، اضطر مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي إلى إجراء تبديل مبكر، بإشراك دانيلو بدلاً من ويسلي بسبب الإصابة.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع حسام حسن بمحمد صلاح بدلاً من هيثم حسن، لكن البرازيل بدأت بضغط هجومي واضح، أسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 52 عبر إندريك، بعد عرضية من رافينيا.

وحاول المنتخب المصري العودة في النتيجة، وأتيحت فرصة لصلاح في الدقيقة 59 بعد مراوغة وتسديدة من حدود منطقة الجزاء، لكن الدفاع أبعد الكرة إلى ركنية.

ومع مرور الوقت، تحسن حضور المنتخب المصري واستعاد قدراً أكبر من الاستحواذ، لكنه اصطدم بتماسك الدفاع البرازيلي، فيما مرت تسديدة أحمد مصطفى "زيزو" في الوقت بدل الضائع بجوار القائم.

وتستهل مصر مشوارها في كأس العالم بمواجهة بلجيكا في 15 حزيران الجاري، قبل لقاء نيوزيلندا وإيران ضمن المجموعة السابعة.

أما البرازيل، فتبدأ مشوارها في المجموعة الثالثة أمام المغرب، ثم تلتقي هايتي واسكتلندا.
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