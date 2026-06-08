تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

إسبانيا إلى المونديال بثوب جديد.. هل يكرر جيل يامال إنجاز 2010؟

Lebanon 24
08-06-2026 | 04:27
A-
A+
إسبانيا إلى المونديال بثوب جديد.. هل يكرر جيل يامال إنجاز 2010؟
إسبانيا إلى المونديال بثوب جديد.. هل يكرر جيل يامال إنجاز 2010؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد عامين على التتويج بلقب يورو 2024، يدخل المنتخب الإسباني كأس العالم بطموح واضح: استعادة مكانه على قمة كرة القدم العالمية، وتكرار إنجاز الجيل الذهبي الذي قاده تشافي وأندريس إنييستا ودافيد فيا إلى اللقب التاريخي في جنوب أفريقيا عام 2010.
Advertisement

يومها، وعلى وقع أصوات “الفوفوزيلا”، أحرزت “لا روخا” نجمتها العالمية الأولى بهدف إنييستا الشهير في الوقت الإضافي، بعد سنوات صنعت فيها إسبانيا هويتها الخاصة القائمة على الاستحواذ وخنق المنافسين بالتمرير والسيطرة.

لكن إسبانيا الحالية، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، تبدو مختلفة. فهي وريثة تلك الحقبة من حيث الثقة بالكرة والقدرة على حرمان الخصم منها، لكنها أكثر حداثة وسرعة وعمودية. منتخب يعرف كيف يستحوذ، لكنه يعرف أيضاً كيف يضرب في التحولات.

هذا التحول تقوده موهبتان على الأطراف: لامين يامال في الجهة اليمنى ونيكو وليامز في اليسرى. غير أن الثنائي يواجه وضعاً بدنياً حساساً قبل انطلاق البطولة، إذ يعانيان من إصابات عضلية مشابهة، بعد آلام متكررة في منطقة العانة منذ بداية الموسم، ما قد يؤخر ظهورهما الأول في المونديال.

وأكد دي لا فوينتي أنه لن يغامر بهما بشكل متسرع، مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة لدى الجهاز الفني تفيد بأن الجميع سيكون جاهزاً في المباراة الأولى أو الثانية. لكنه أضاف أن كأس العالم يبقى الموعد الذي قد تُتخذ فيه بعض المخاطر المحسوبة.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب الرأس الأخضر والسعودية والأوروغواي، وهي تدخل البطولة من دون خسارة في مباراة رسمية منذ عام 2023، ما يجعلها، على الورق، من أبرز المرشحين للذهاب بعيداً، حتى لو اضطرت إلى بدء المشوار من دون جناحيها السريعين.

ومع ذلك، يرفض المدرب الإسباني الوقوع في فخ الثقة الزائدة. فهو يرى أن إسبانيا قادرة على الفوز بالمونديال، لكنه يذكّر بأن منتخبات مثل إنكلترا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين تملك بدورها القوة والطموح، وأن التفوق في كرة القدم لا يضمن الانتصار دائماً.

أما لامين يامال، فيذهب أبعد في ثقته بمنتخب بلاده، معتبراً أن إسبانيا هي الفريق الذي يقدم أفضل كرة قدم حالياً. لكنه، في الوقت نفسه، يدرك أن صفة المرشح لا تمنح أهدافاً إضافية ولا أفضلية داخل الملعب.

ومن دون مهاجم مرجعي بحجم فرناندو توريس أو دافيد فيا في زمنهما، تبدو المسؤولية أكبر على موهبة برشلونة الشابة. فقد حمل يامال جزءاً كبيراً من أحلام إسبانيا في يورو 2024، حين أصبح أصغر لاعب يتوج ببطولة دولية كبرى، بعمر 17 عاماً ويوم واحد.

ويصف يامال المشاركة في كأس العالم بأنها أجمل ما يمكن أن يعيشه لاعب كرة القدم، مؤكداً أنه لا يشعر بضغط خاص. وبنبرة واثقة، يقول إنه عندما يكون في أفضل مستوياته يشعر كأنه “بطل خارق” لا يمكن إيقافه.

وبين إرث جيل 2010، وطموح جيل جديد يقوده يامال ونيكو وليامز، تدخل إسبانيا المونديال وهي تحمل مزيجاً من الفخر والمسؤولية. فالهدف لم يعد فقط اللعب الجميل، بل العودة إلى منصة العالم. (AFP)
مواضيع ذات صلة
المغرب يدخل "مونديال 2026" محملاً بعبء التاريخ.. هل يكرر إنجاز النسخة الماضية؟
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لامين يامال لا يريد المجازفة.. وقرار قبل المونديال
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرات دومينيك تكشف كواليس تمرد فرنسا في مونديال 2010
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصل للمباراة 300 بالبريميرليغ.. انجاز جديد لسيلفا
lebanon 24
Lebanon24
08/06/2026 12:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

كأس العالم

السعودية

برشلونة

أفريقيا

الثنائي

فرنسا

سعودي

الكرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:59 | 2026-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:05 | 2026-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:36 | 2026-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:01 | 2026-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:59 | 2026-06-08
Lebanon24
04:30 | 2026-06-08
Lebanon24
04:05 | 2026-06-08
Lebanon24
02:36 | 2026-06-08
Lebanon24
02:01 | 2026-06-08
Lebanon24
00:37 | 2026-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24