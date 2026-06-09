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رياضة

نادي نيوم يدخل سباق التعاقد مع نجم فلامنغو

Lebanon 24
09-06-2026 | 12:21
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نادي نيوم يدخل سباق التعاقد مع نجم فلامنغو
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دخل نادي نيوم السعودي سباق التعاقد مع التشيلي إريك بولغار، لاعب وسط فلامنغو البرازيلي، ضمن خططه لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.
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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Bolavip" البرازيلية، فإن إدارة نيوم أعادت فتح ملف التفاوض مع بولغار، بعدما لفت اللاعب الأنظار بمستوياته المميزة مع فلامنغو خلال المواسم الأخيرة. 

وبحسب ما نقله الصحفي غييرمي بينهيرو عبر قناة "فلازويرو" على منصة يوتيوب، فإن لاعب الوسط التشيلي يُعد أحد الأهداف الرئيسة للنادي السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة، وسط احتمالات متزايدة لرحيله عن فلامنغو هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن نادي سانتوس البرازيلي يراقب وضع اللاعب أيضًا، مستفيدًا من انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 4 ملايين دولار فقط، وهو ما قد يسهل انتقاله إلى أي نادٍ يرغب في التعاقد معه. 


ورغم تزايد الأنباء بشأن مستقبله، لم يُحسم موقف بولغار حتى الآن، إلا أن إدارة فلامنغو بدأت بالفعل دراسة الخيارات المتاحة لتعويضه في حال رحيله.

وأشارت التقارير إلى أن النادي البرازيلي يضع عددًا من الأسماء على طاولته لتدعيم خط الوسط، من بينهم ديوسا وريتشارد ريوس، دون الدخول في مفاوضات رسمية مع أي منهما حتى الآن.

 

ويبلغ بولغار، 32 عامًا، وانضم إلى فلامنغو في يوليو 2022 قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، وشارك منذ ذلك الحين في 156 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وتسعى إدارة نيوم إلى مواصلة تدعيم صفوفها بأسماء صاحبة خبرات دولية، في إطار مشروعها الطموح لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال المواسم المقبلة.
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